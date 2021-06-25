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Такі милі: Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку

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Карпати, П'ятниця 25 червня 2021 12:31
Такі милі: Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, разом з чоловіком Арсеном Мірзояном та їх 5-річною донькою Ніною втекла від задушливої спеки в гори.

У своєму Instagram артистка поділилася зворушливим сімейним фото з відпочинку в Карпатах.

Сімейство відображено, коли сидять на лавочці, при цьому Тоня тримає дочку на руках. Всі одягнені у футболки та шорти. Співачка зібрала волосся в пучок і прикрасила його смішними парасольками.

Вони з донькою щасливо посміхаються на камеру, а Арсен мило поклав голову на плече дружини.

"Ми", - лаконічно підписала чарівний знімок Матвієнко.

Такі милі: Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку

Тоня Матвієнко показала знімок з чоловіком і донькою з відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Шанувальники розчулилися кадру і відзначили в коментарях, що у Тоні чудова сім'я.

  • Такі милі
  • Які ви хороші
  • Люблю вас
  • Класні
  • Такі хороші
  • Неймовірно чудова родина
  • Чудесні

Раніше Тоня Матвієнко розповіла свої секрети краси і стрункості.

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