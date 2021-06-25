Такі милі: Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку
Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, разом з чоловіком Арсеном Мірзояном та їх 5-річною донькою Ніною втекла від задушливої спеки в гори.
У своєму Instagram артистка поділилася зворушливим сімейним фото з відпочинку в Карпатах.
Сімейство відображено, коли сидять на лавочці, при цьому Тоня тримає дочку на руках. Всі одягнені у футболки та шорти. Співачка зібрала волосся в пучок і прикрасила його смішними парасольками.
Вони з донькою щасливо посміхаються на камеру, а Арсен мило поклав голову на плече дружини.
"Ми", - лаконічно підписала чарівний знімок Матвієнко.
Тоня Матвієнко показала знімок з чоловіком і донькою з відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Шанувальники розчулилися кадру і відзначили в коментарях, що у Тоні чудова сім'я.
- Такі милі
- Які ви хороші
- Люблю вас
- Класні
- Такі хороші
- Неймовірно чудова родина
- Чудесні
Раніше Тоня Матвієнко розповіла свої секрети краси і стрункості.