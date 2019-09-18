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Такі милі: Тіна Кароль показала, як спілкується з 10-річним сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.09.2019 - 11:33
Такі милі: Тіна Кароль показала, як спілкується з 10-річним сином
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала сина-школяра, що живе у Великобританії

Останнім часом українська співачка Тіна Кароль стала більш відвертою і розкутою. Артистка стала публікувати вельми відверті та гарячі фото в соцмережах, а також ділитися про особисте - так, нещодавно вона вразила зізнанням, що після смерті чоловіка Євгена Огіра в 2013 році у неї навіть були думки про суїцид. Однак пережити страшне горе і жити далі їй допоміг їх синочок Веніамін.

Зараз хлопчику вже 10 років, і він живе і навчається в одній із шкіл у Великобританії. Через це мама і син бачаться не так часто, як хотілося б, тому вони використовують всі можливі способи, щоб побути разом. На своїй сторінці Instagram в розділі сториз Тіна опублікувала милий знімок, на якому показала, як вони з Венею спілкуються по відеозв'язку.

Тіна відображена в машині і без макіяжу, а її синочок - у шкільній формі з краваткою.

"У кожному новому дні беремо все найкраще в ідеалі", - прокоментувала кадр артистка.

Такі милі: Тіна Кароль показала, як спілкується з 10-річним сином

Фото: Тіна Кароль показала сина Веніаміна (instagram.com/tina_karol)

Фанати неодноразово відзначали, що хлопчик неймовірно схожий на свого покійного батька. А Кароль розповідала, що вони схожі не тільки зовні, але і характером, і звичками.

"Веня — копія батька. У характері, поведінці, рисах обличчя. Я завжди бачу свого чоловіка перед собою. Настільки вони схожі, що часом стискається серце. Складно, але я пишаюся і тішуся", - зізналася співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль здивувала сміливим фото з MARUV на Танцях з зірками 2019. Співачка виступає в популярному шоу в ролі ведучої і регулярно захоплює розкішними вбраннями для ефірів.

Раніше Тіна Кароль показала відео з репетиції під час підготовки до масштабних новорічних концертів.

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