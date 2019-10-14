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Милі і щасливі: Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 14:11
Милі і щасливі: Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала розслаблений сімейний вихідний

Українська співачка Джамала, яка раніше розповіла, за що любить осінь, показала, як проводить теплий понеділок 14 жовтня, який є вихідним днем. Артистка поділилася ніжним і щасливим фото з підрослим синочком Еміром-Рахманом, закарбувавши милий сімейний момент.

Мама з сином у зручному домашньому одязі сидять на килимі, з ними маленька собачка і м'яка іграшка. Джамала дивиться в об'єктив і задоволено посміхається.

"Той випадок, коли понеділок теплий, сонячний та ще й вихідний! Зізнавайтеся, як сьогодні плануєте провести день?" - поділилася виконавиця.

Милі і щасливі: Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі розчулились зворушливим фото і почали ділитися своїми планами на вихідний день.

  • Цей вихідний ще більш прекрасний з Вами!
  • У колі сім'ї плануємо провести день
  • Які ви красиві
  • Як мило
  • Інтуіція підказуэ, що в колі сім'i, друзів та неймовірно гарного сонячного дня!!!
  • Всім гарного свята!!!
  • Вітаю наших захисників зі святом! Цілуйте Еміра в щічку від усіх нас
  • Такі котьки

Милі і щасливі: Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала розповіла, які обмеження ставить для себе в спілкуванні з Еміром, щоб бути для синочка справжнім прикладом у всьому. Зокрема, вона почала контролювати свої слова і емоції, адже дитина вбирає все немов губка.

Раніше Джамала умилила своїм першим спільним виступом з синочком Еміром-Рахманом, назвавши це їх першим дуетом.

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