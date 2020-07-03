Милі русалочки: Віка з НеАнгелів в бікіні побавилася від душі з улюбленою племінницею

Співачка показала, як відпочиває в рідному Харкові
Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели встигає все – і продуктивно відпочити, і активно, із задоволенням попрацювати. Так ще недавно вона разом з колегою по дуету Славою Камінською виступила в Одесі, де ненадовго затрималася, насолоджуючись сонцем і морем. До речі, в Південній Пальмірі артистка випадково зустріла колегу Ірину Федышин. Потім Віка приїхала в рідний Харків, де поєднала приємне з корисним – поспілкувалася з рідними і виступила в одному з місцевих закладів. Вона поділилася фото своїх водних розваг з улюбленою племінницею Лізою в Instagram.
На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона розважаэться в воды з дывчинкою і насолоджується моментами безтурботності.
"Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже ввечері - купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать", - поділилася враженнями Віка. До речі, гурт виступив в харківському ресторані-курорті увечері, в четвер, 2 липня.
Вікторія показала, як веселиться у воді з улюбленою племінницею (фото: instagram.com/vikanablack)
Коментатори завалили Віку компліментами, зазначаючи, що на фото вона виглядає щасливою.
Скріншот коментарів
Раніше Віка з НеАнгелів в прозорих штанях розбурхала шанувальників фото з дитячою коляскою.
Автор: Lite