Милі русалочки: Віка з НеАнгелів в бікіні побавилася від душі з улюбленою племінницею

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка показала, як відпочиває в рідному Харкові

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели встигає все – і продуктивно відпочити, і активно, із задоволенням попрацювати. Так ще недавно вона разом з колегою по дуету Славою Камінською виступила в Одесі, де ненадовго затрималася, насолоджуючись сонцем і морем. До речі, в Південній Пальмірі артистка випадково зустріла колегу Ірину Федышин. Потім Віка приїхала в рідний Харків, де поєднала приємне з корисним – поспілкувалася з рідними і виступила в одному з місцевих закладів. Вона поділилася фото своїх водних розваг з улюбленою племінницею Лізою в Instagram.

На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона розважаэться в воды з дывчинкою і насолоджується моментами безтурботності.

"Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже ввечері - купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать", - поділилася враженнями Віка. До речі, гурт виступив в харківському ресторані-курорті увечері, в четвер, 2 липня.

Вікторія показала, як веселиться у воді з улюбленою племінницею (фото: instagram.com/vikanablack)

Коментатори завалили Віку компліментами, зазначаючи, що на фото вона виглядає щасливою.

Ви така щира і красива дівчина. Люблю дивитися Вас

Милі русалочки!

Жива

Що ще подобається, що без макіяжу дуже навіть добре виглядаєш! А голос взагалі бомба

Такі, Ви щасливі на цих фотографіях, Ліза просто світиться щастям, так і Ви, Вікторія, теж. Це дуже важливо, щоб так і було

Красиві

Круть. Віка,Ви шикарна. Гармонійна. Світіть щастям!

Віка, вона так на тебе схожа

Скріншот коментарів

Раніше Віка з НеАнгелів в прозорих штанях розбурхала шанувальників фото з дитячою коляскою.

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Автор: Lite