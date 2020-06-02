Такі милі: Лілія Подкопаєва підкорила рідкісним фото трьох дітей разом

Лілія Подкопаєва проводить карантин в Атланті (США) разом зі своїм чоловіком Ігорем Дубинським і трьома дітьми. Зазначимо, що у гімнастки двоє дітей від попереднього шлюбу - дочка Кароліна і прийомний син Вадим. А у вересні минулого року вона народила коханому дочку, якій дали ім'я Евеліна. При цьому зіркова мама почала показувати дитину практично відразу, не піддаючись забобонам. На честь Дня захисту дітей, що відзначається 1 червня, Лілія поділилася рідкісним знімком, на якому всі троє її спадкоємців зображені разом.

На фото Вадим тримає на руках сплячу дівчинку Евеліну, ніжно дивлячись на неї, а Кароліна обіймає брата за плече і щасливо сміється. Подкопаєва закликала захищати дитинство малюків і робити його безтурботним і яскравим.

Фото: Лілія Подкопаєва показала своїх дітей (instagram.com/podkopayeva_official)

"Діти завжди були і є найбільш вразливою і незахищеною категорією громадян. У сучасному світі особливо хочеться захистити дитинство від всього руйнівного: від байдужості та жорстокості, від непотрібної інформації та раннього дорослішання, від воєн і важких хвороб. Сьогодні, в День захисту дітей, давайте згадаємо про це «право на дитинство». Тільки ми, дорослі, можемо зробити дитинство яскравим і безтурботним. Нехай кожна дитина почуває себе захищеною, потрібною, коханою і безмежно щасливою!" - зворушливо написала спортсменка.

Шанувальники залишили багато зворушених відгуків і зазначили, що Лілія - чудова мама.

Які золоті слова

Лиличка ви молодець, ви супер матуся.

Як мило!здоров'я вашій сім'ї ,діти у вас просто чудові

Дякую за дуже важливі слова

Чудове фото

Хочеться підписатися під кожним Вашим словом. Щасливого дитинства всім дітям. Дуже гарне фото

Лілія ви чудова мама

Яке Фото Прекрасне

Я Вами захоплююся і пишаюся

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з малятком Евеліною на березі океану.