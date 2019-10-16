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Мільйон солодких обіймів: Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 11:57
Мільйон солодких обіймів: Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Дівчинка живе з батьком і не так вже часто бачиться з мамою

Любителька відвертих знімків Анна Сєдокова - мама трьох дітей, і крім гарячих кадрів нерідко також показує милі кадри з ними. Крім того, днями артистка поділилася своїми правилами виховання дітей, зазначивши, що для неї дуже важливі довіра і свобода дій. При цьому вона не показує в мережі молодшу дочку Моніку - це їй заборонено за рішенням суду. Дівчинка живе в США з батьком і бачиться з мамою тільки під час спільного відпочинку, при цьому він не повинен бути в Росії.

Зараз якраз настав цей довгоочікуваний момент - мама з донькою відлетіли на канікули в Дубай. На своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала щасливе фото, на якому вона зображена на пляжі в купальнику. У підпису співачка розповіла трохи про їх відпочинок.

"Білий пісок і мільйон самих солодких обіймів, такі у нас з Моною канікули. Я не знаю людини солодшої, ніжнішої. Ми летіли в літаку сюди і Мо прокинулася серед ночі, віддала мені подушку і тихо сказала: "Мамо, ти у мене така красива" і заснула. Я не знаю, чим я заслужила таке щастя, але, напевно, щось зробила гарне.) Напевно, ми всі народжуємося з різним ступенем чутливості і тактильності. Для когось, як повітря важливі обнімашки, а хтось терпіти не може, коли його чіпають. Цікаво, люди справді такі різні народжуються? Не від гороскопів ж це все залежить? Що кажуть психологи?" - поділилася Сєдокова.

Мільйон солодких обіймів: Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловери захоплюються красою артистки і бажають їм з Монікою гарного відпочинку.

  • Дуже добре виглядаєш Анночка
  • Анна ві чарівна у всіх своїх проявах!!! Приклад жіночності для багатьох!!!
  • Дуже красива) чи можна десь побачитися з Вами в Дубай?
  • Щастя вам,обнімашек і взаєморозуміння
  • Ідеально
  • Ти з донькою !?ну слава богу
  • так виглядає !!!Щасливий чоловік)
  • Дитина не бреше і в правду красива ))
  • Ганнуся Ганнуся, яка Ви зворушлива і красива! Люблю Вас
  • Неймовірно красиво
  • Лялечка шикарна красуня

Мільйон солодких обіймів: Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькоюМільйон солодких обіймів: Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова викликала бурхливу реакцію мережі відвертим фото.

Раніше Анна Седокова захопила новим іміджем - співачка змінила колір волосся і знову стала руденькою.

"Тепер я дівчина-вогонь": Анна Сєдокова захопила новим іміджем Довіра і свобода: Анна Сєдокова поділилася своїми правилами виховання дітей
Новини України Ганна Сєдоковадочь
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