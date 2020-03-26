Мила красоточка: Катя Осадча без макіяжу зачарувала затишним домашнім фото

У зв'язку з карантином, який в Україні продовжили до 24 квітня, всі концерти і шоу перенесли або поставили на паузу, тому що зоряна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов також пішли на самоізоляцію вдома разом з маленьким сином. Однак вони намагаються не втрачати гарного настрою і розважити своїх підписників в соцмережах, показуючи, як проходять їхні карантинні будні. В основному подружжя приділяють час трирічному Івану, придумуючи різні ігри і активності з малюком - так, нещодавно вони всі разом весело грали в доктора.

Катя закликає усіх бути відповідальними і не виходити на вулицю без крайньої потреби, а також ділиться ідеями, чим корисним можна зайнятися вдома. Крім того, теледіва показує свої затишні домашні луки. На свіжому знімку в Instagram Осадча відображена в простій білій футболці і штанях з геометричним принтом.

Волосся вона зібрала в хвіст і не стала морочитися з макіяжем. Зірка сидить на табуретці, тримаючи в руках чашку і мило посміхаючись на камеру.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Не падати духом! Залишаємося вдома! Будьте здорові. діліться, що встигаєте зробити вдома за день!" - прокоментувала чарівний кадр Катерина.

Шанувальники не змусили себе просити двічі і почали розповідати, хто чим займається, поки сидить вдома на карантині.

Нарешті дісталася до прання зановесок в квартирі, якщо б не карантин, не знаю коли б це сталося

Вимила вікна,випрала тюлі та гардіні

Катя ти красива

Прекрасний час переосмислення!!!!! Падати духом просто немає часу

Я продизинфікував коридору на своєму поверсі, та поїв піцу, я молодець.

Генеральне прибирання, готування їжі

Так, головне щось робити! Корисне! Як для себе, так і для інших

Дуже теплі, домашнє фото!) Бережіть себе

Дякуємо!!!Катя, від Вас йде дуже позитивна енергетика.Приємно,що серед зіркової еліти є - прості, хороші позитивні люди.Здоров'я Вам і Вашій родині!!!!

Натхненна вашим фото,зрізала у дворі і вуаля

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Горбунов та Осадча потішили смішною розвагою з сином.