Мила і домашня: Настя Каменських підкорила ніжним луком в яскравому светрі

Настя Каменських і на карантині не втрачає позитивного настрою і насолоджується життям. 23 травня співачка і її чоловік, продюсер і репер Потап відсвяткували першу річницю шлюбу - так зване ситцеве весілля. Звичайно ж, пара зворушливо привітала один одного в мережі! Поки що погода не радує українців, проте артистка вже дуже чекає літа. Вона зачарувала милим домашнім луком на свіжому фото і зробила визнання.

На знімках Настя з'явилася в красивому яскравому светрі рожево-блакитних кольорів. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені пишні кучері.

За словами співачки, влітку вона воліє носити вбрання яскравих відтінків.

"З наближенням літа все більше хочеться надягати яскравий одяг! Яка фотка подобається більше - 1 або 2?" - пише Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники розсипаються в компліментах артистці і відзначають, що вона прекрасна на всіх фото.

Перша фотка. А так все подобається

Настя ,ви така класна,така крута,така прикольна. Ну просто вогонь

1 гарна і 2 альо більше 2

Дуже гарна!!!!

Обидві фотки чудові!)

Найбільше подобається светр і 2 фото агонь

Яка гарна

Мила

Обоє фото чарівні

Ааааа,дуже крутий светер - де такий можна придбати ???

1 і 2 дуже КЛАСНІ

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру.