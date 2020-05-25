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Мила і домашня: Настя Каменських підкорила ніжним луком в яскравому светрі

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Співачка зробила зізнання про свої модні смаки

Настя Каменських і на карантині не втрачає позитивного настрою і насолоджується життям. 23 травня співачка і її чоловік, продюсер і репер Потап відсвяткували першу річницю шлюбу - так зване ситцеве весілля. Звичайно ж, пара зворушливо привітала один одного в мережі! Поки що погода не радує українців, проте артистка вже дуже чекає літа. Вона зачарувала милим домашнім луком на свіжому фото і зробила визнання.

На знімках Настя з'явилася в красивому яскравому светрі рожево-блакитних кольорів. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені пишні кучері.

За словами співачки, влітку вона воліє носити вбрання яскравих відтінків.

"З наближенням літа все більше хочеться надягати яскравий одяг! Яка фотка подобається більше - 1 або 2?" - пише Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники розсипаються в компліментах артистці і відзначають, що вона прекрасна на всіх фото.

  • Перша фотка. А так все подобається
  • Настя ,ви така класна,така крута,така прикольна. Ну просто вогонь
  • 1 гарна і 2 альо більше 2
  • Дуже гарна!!!!
  • Обидві фотки чудові!)
  • Найбільше подобається светр і 2 фото агонь
  • Яка гарна
  • Мила
  • Обоє фото чарівні
  • Ааааа,дуже крутий светер - де такий можна придбати ???
  • 1 і 2 дуже КЛАСНІ

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру.

Автор: Марина Настевіч

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