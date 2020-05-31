Він такий милий! Леся Нікітюк зачарувала ніжними фото зі своїм улюбленцем

Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх поклонникоа жаркими кадрами - телеведуча ділилася в Instagram відвертими фото, вихваляючись стрункою фігурою і розбурхуючи уяву. Як зізналася Леді Ле, вона дуже скучила за морем і вже не може дочекатися, коли ж зможе вигуляти нові купальники. Карантин зірка проводить у рідному Хмельницькому разом зі своєю улюбленою собакою Рафіком.

Вихованець також нерідко потрапляє в стрічку Лесі - більше того, у нього навіть є свій власний аккаунт! На нових кадрах Нікітюк позує на красивій веранді в оточенні квітів, тримаючи Рафіка на руках. На ведучій чорні лосини і біла толстовка з чорним написом. Волосся вона залишила розпущеним, а також не стала робити макіяж.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки вийшли дуже атмосферними і милими.

"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - кумедно підписала фото Леся рядком із пісні.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не пройшли повз чарівних кадрів і засипали її компліментами і розчуленими коментарями.

Гарна собачка

Який він класний

Які класнючі

Красуня

Песик класний

Кільце!

Він, такий милашка. Ваш baby dog

Боже мій яка милота

красиве Колечко

Ось це краса без шлаку на обличчі!

Класно,дуже класно виглядаєте.Шикарно просто шикарно.

Як тварини схожі на своїх хозяйвов. У хорошому сенсі. Такий же позетивный як його господиня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.