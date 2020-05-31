Він такий милий! Леся Нікітюк зачарувала ніжними фото зі своїм улюбленцем

Телеведуча ефектно позувала серед квітів з обожнюваним Рафіком
Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх поклонникоа жаркими кадрами - телеведуча ділилася в Instagram відвертими фото, вихваляючись стрункою фігурою і розбурхуючи уяву. Як зізналася Леді Ле, вона дуже скучила за морем і вже не може дочекатися, коли ж зможе вигуляти нові купальники. Карантин зірка проводить у рідному Хмельницькому разом зі своєю улюбленою собакою Рафіком.
Вихованець також нерідко потрапляє в стрічку Лесі - більше того, у нього навіть є свій власний аккаунт! На нових кадрах Нікітюк позує на красивій веранді в оточенні квітів, тримаючи Рафіка на руках. На ведучій чорні лосини і біла толстовка з чорним написом. Волосся вона залишила розпущеним, а також не стала робити макіяж.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Знімки вийшли дуже атмосферними і милими.
"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - кумедно підписала фото Леся рядком із пісні.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники не пройшли повз чарівних кадрів і засипали її компліментами і розчуленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.
Автор: Марина Настевіч