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Він такий милий! Леся Нікітюк зачарувала ніжними фото зі своїм улюбленцем

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Телеведуча ефектно позувала серед квітів з обожнюваним Рафіком

Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх поклонникоа жаркими кадрами - телеведуча ділилася в Instagram відвертими фото, вихваляючись стрункою фігурою і розбурхуючи уяву. Як зізналася Леді Ле, вона дуже скучила за морем і вже не може дочекатися, коли ж зможе вигуляти нові купальники. Карантин зірка проводить у рідному Хмельницькому разом зі своєю улюбленою собакою Рафіком.

Вихованець також нерідко потрапляє в стрічку Лесі - більше того, у нього навіть є свій власний аккаунт! На нових кадрах Нікітюк позує на красивій веранді в оточенні квітів, тримаючи Рафіка на руках. На ведучій чорні лосини і біла толстовка з чорним написом. Волосся вона залишила розпущеним, а також не стала робити макіяж.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки вийшли дуже атмосферними і милими.

"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - кумедно підписала фото Леся рядком із пісні.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не пройшли повз чарівних кадрів і засипали її компліментами і розчуленими коментарями.

  • Гарна собачка
  • Який він класний
  • Які класнючі
  • Красуня
  • Песик класний
  • Кільце!
  • Він, такий милашка. Ваш baby dog
  • Боже мій яка милота
  • красиве Колечко
  • Ось це краса без шлаку на обличчі!
  • Класно,дуже класно виглядаєте.Шикарно просто шикарно.
  • Як тварини схожі на своїх хозяйвов. У хорошому сенсі. Такий же позетивный як його господиня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.

Автор: Марина Настевіч

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