У микрошортах і пікантному платті: Надя Дорофєєва спокушає стрункістю форм на зухвалих фото

Надя Дорофєєва може похвалитися стрункими формами і виточеною фігурою. Співачка зізнається, що на карантині набрала кілька кілограмів, але це пішло їй тільки на користь – чоловік артистки, співак і шоумен Володимир Дантес, чудово готує і навіть завів власний кулінарний влог, а дегустатором і критиком його страв стала дружина. Надя під час самоізоляції почала влаштовувати домашні фотосети і демонструвати різні луки зі своєї шафи, красуючись в улюблених вбраннях. Шанувальники прийшли в захват від активності кумира, а дівчина лише підігріває їх інтерес, не даючи нудьгувати на карантині. Так, співачка показала кілька знакових для неї аутфітів під час ефектної домашньої фотосесії.

Для першого фото Надя вбралася в total denim – куртку-сорочку кольору індиго, білосніжний кроп-топ і масивні кросівки на грубій підошві. "А ось шорти-спідниця – це ексклюзив від Соні Солтес. Саме в них я знімалася в кліпі "Навернопотомучто", - розповіла історію улюбленої речі співачка.

Другий більш жіночний лук – біле плаття з довгими рукавами-ліхтариками і вигадливим узором у вигляді різних написів. Поділ на запах дозволив Наді максимально оголити ніжки, а резинка в області горловини – оголити плечі. Вбрання на співачці – це творіння від бренду відомого українського режисера Тані Муиньо. "Його можна надягати самостійно або носити під велосипедки – буде супер!" - вважає зірка.

В коментарях шанувальники скупали Надю в компліментах.

Красуня

Жінка...Чудова просто

Які гарні фотки

Ці фотографії,такі життєрадісні,аж посмішка на обличчі з'явилася

Така ніжна

Яка красунька

Фото – кайф

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала зухвалий образ з кісками і неновим макіяжем.