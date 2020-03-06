Як миттєво всіх підкорити: 5 секретів Ольги Фреймут

Телеведуча розповіла, які прийоми допомагають їй завжди бути на висоті
Ольга Фреймут вважається однією з найвишуканіших і найстильніших представниць українського шроу-бізнесу. Телеведуча не раз відзначала, що величезне значення надає правилам етикету і хорошим манерам, а також почуттю стилю. На своїй Instagram-сторінці вона часто демонструє ефектні образи і ділиться з шанувальниками короткими роликами з корисними уроками - наприклад, як правильно носити клатч.
На свіжому фото зірка з'явилася в елегантному класичному луці - білій блузці і чорних брюках. А яскравим акцентом стильного образу стала яскраво-червона помада.
Ольга розкрила свої секрети і правила поведінки, які допомагають їй справити вигідне враження при знайомстві з людьми і тут же підкорити їх.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
"Я вірю в манери і освіту більше, аніж в статки та благородне походження. Ось мої секрети, як підкорити вмить:
1. Заходжу в кімнату обличчям. Закриваю двері за собою, щоб не розгортатися до присутніх спиною.
2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі: ніякого покоцанной взуття, брудного волосся під беретик, або покусаної ручки (а раптом ніхто не помітить - обов'язково помітить!).
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
3. Лице розслабляю - погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства - вони завжди штучні.
4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу - це одразу розслабляє і я починаю горбитися.
5. Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника", - поділилася Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
У комменатриях фолловери захоплюються образом теледиви і дякують їй за корисну і цікаву інформацію.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала мережу фото зі старшою донькою-іменинницею - Златі виповнилося 14 років.