Міжнародний день боротьби з корупцією: "Квартал-95" запустив новий флешмоб

Фото: facebook.com kvartal95

Актори закликали писати їм свої пропозиції

Популярна студія "Квартал-95" запустила новий оригінальний флешмоб на честь міжнародного дня боротьби з корупцією. Відповідний пост вони розмістили на своїй сторінці в Instagram.

"9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Пишіть в коментарях свої пропозиції (можна нестандартні), як перемогти її в Україні", - йдеться в повідомленні.

Відео: ролик, присвячений боротьбі з корупцією (instagram.com/kvartal95official)

Звернемо увагу, що флешмоб також супроводжували уривком з першого сезону комедійно-політичного серіалу "Слуга народу". Підкреслимо, що користувачі мережі охоче відреагували на пропозицію "квартальщиків".

"Думаю, перш за все потрібно змінити нинішню владу, а потім самих себе", - сказав користувач Василь.

"Зробити нормальну політику і розблокувати соціальні мережі", - уточнив юзер Микола.

"Слова, слова. Одні слова. Міняти треба їх всіх", – підкреслив користувач Роман Горбатюк.

"Легалізувати і ввести податок на хабарі у розмірі ПДФО", - уточнив юзер Антон.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

Як повідомлялося раніше, відомий український шоумен, продюсер, сценарист і беззмінний лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив черговий флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian".

Також ми писали про те, що Зеленський раніше привітав українців з днем української писемності та мови.

Нагадаємо, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Останні чотири роки, коли на сході нещадна війна калічить життя безлічі людей, значущість армії дуже велика. Доброволець Смаїл Меметов розповів, за що воював на Донбасі.

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Відео: РБК-Україна