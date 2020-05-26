Між ними хімія: з'явилися нові подробиці "романа" Тіни Кароль і Дана Балана

Який характер носять відносини між Тіною Кароль і Даном Баланом - одне з найбільш популярних в українському шоу-бізнесі питань, відповідь на яке цікавить мільйони шанувальників виконавців. При цьому і Тіна Кароль, і Дан Балан майстерно тримають інтригу, підливаючи масла у вогонь. Висловитися з цього питання також вирішив керівник Big entertainment shows "1+1" Володимир Завадюк, який в тому числі відповідає за організацію шоу "Голос країни".

Завадюк зізнався, що його instagram-директ буквально "підриває" питання - чи вірить він в любов між Тіною і Даном. І задають його Володимиру кожен день!

Нарешті, Завадюк вирішив прокоментувати цю тему. За його словами, між Баланом і Кароль може бути хімія.

“Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дан не раз говорив ще до початку шоу, до початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи", - розповів Завадюк. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Більш того, Володимир підтвердив інформацію, що під час зйомок суперфіналу шоу Голос країн-10, який як раз проходив на карантині, Дан Балан виходив у прямий ефір з дому Тіни Кароль!

“Більше того, в день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" - підсумував організатор шоу "1+1", звертаючись до Кароль.

До речі, раніше Потап чесно висловився про роман Тіни Кароль і Дана Балана. Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських були членами зіркового журі Голосу країни-10. Так що вони теж могли спостерігати за розвитком відносин Тіни і Дана.

У прямому ефірі з Олею Поляковою Потап зважився на одкровення. Він вважає, що любов Дана і Тіни існує тільки на екрані. І це "добре розкручена" історія.

“Наші люди люблять такі історії. Мені дуже подобається, що вони два роки тримаються за ручки і пальчиками один до одного торкаються. Їм повірять, тому що вони рівно два роки ведуть лінію дуже акуратну: напівнатяки, полувзгляды, полукасания, якийсь символ є між ними. Це крута історія. Вона круто розкручена. Якщо ми про неї говоримо, і це цікаво, значить вона круто розкручена", - вважає продюсер.