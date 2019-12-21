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З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 18:42
З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка вирішила запитати шанувальників, як їй краще - з макіяжем або без

Даша Астаф'єва звикла кружляти голови шанувальникам - співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами. Приміром, нещодавно зірка поділилася ефектними кадрами зі зйомки в Ісландії, на яких позує в зухвалому червоно-чорному вбранні. При цьому в житті Даша віддає перевагу зручному одягу, а також не соромиться показувати обличчя без "бойового розфарбування".

Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена без макіяжу.

34-річна артистка серйозно дивиться на камеру, а її волосся злегка начесані в пишну зачіску.

З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Трохи пізніше Даша виклала фото у тому ж одязі і з такою ж зачіскою, але на цей раз вона вже нафарбована. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи нанесла темно-червону помаду.

"З макіяжем чи без?" - поцікавилася співачка у шанувальників.

З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Ті поспішили запевнити артистку, що вона прекрасна в будь-якому вигляді, але все ж залишили багато компліментів натуральній красі Астаф'євої.

  • По-любому ти класна, малыха
  • Красива
  • Даша, яка ви красуня, я вами захоплююся МОЛОДЕЦЬ
  • Шикарно
  • Дівчинка вогонь
  • Природна красуня
  • Мерлін Монро нашого століття, однозначно
  • Даша, Ви без макіяжу дуже красива
  • Даша,ви красива і без мейк)
  • Просто і Шикарно
  • Будь-який образ йде, бо то є фундаментальна краса
  • Неймовірна
  • Тобі досить лише губи нафарбувати і буде вогонь
  • Ви прекрасні в будь-якому втіленні!! І завжди різна!! Це ж круто!!
  • В будь-якому вигляді шикарна

З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжуЗ мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.

Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашьян Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку
Новини України Даша Астаф'євамакияж
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