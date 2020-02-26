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Місцевий мафіозі: Олександра Педана не пустили до японської лазні через татуювання

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Ведучий Нового каналу поділився веселою історією з подорожі країною Вранішнього сонця

Суперсучасна і водночас традиційна – так Олександр Педан відгукується про Японію. Ведучий реаліті «Екси» днями повернувся з майже тритижневої мандрівки, під час якої наїздив близько 10 тисяч кілометрів. Побував на півночі країни – острові Хоккайдо, на кілька днів заїжджав у японське місто Кіото, у столицю Токіо і навіть заскочив на далекий південь.

– Ми були в таких місцях, де європейців і не бачили, – з усмішкою розповідає Олександр. – Одні японські бабусі, які живуть на півдні, побачивши татуювання на моєму тілі, витирали їх пальцями. Бо подумали, що ті намальовані. А якось через ті ж татухи мене не пустили в лазню.

Малюнки на тілі, пояснює ведучий Нового каналу, у японців асоціюються із якудза – місцевими мафіозі.

– Вони не мають права заборонити, – каже Педан. – Але якщо в більшості відвідувачів через твій вигляд виникне дискомфорт, то все ж попросять залишити лазню. За всю мандрівку лише раз зі мною сталася подібна ситуація. Я не став сперечатися, бо побачив страх на обличчях японців. Звісно, вони дуже вибачалися. Бо розуміли, що я ніякий не якудза, але ризикувати спокоєм клієнтів не хотіли. Якщо чесно, думав, що подібне зі мною у Японії траплятиметься частіше (усміхається).

Нагадаємо, пошук учасників реаліті «Екси» триває – колишні закохані можуть заповнювати заявку у розділі кастинг на сайті Нового каналу. Зйомки нового, третього за рахунком сезону планують розпочати вже навесні цього року.

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