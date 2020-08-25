Вона не змінюється! 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучою красою

Зірка показала нове фото
Кетрін Зета-Джонс – визнаний голлівудський секс-символ і одна з найкрасивіших жінок в світі – як завжди, захоплює уяву. 50-річна зірка стала регулярно викладати в мережу селфі і спокусливі фото, на яких демонструє, як і раніше, квітучу зовнішність і вміння вибрати «правильні» вбрання.
Нове фото Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
На черговому фото вірна дружина Майкла Дугласа позує в білому невагомому платті з рукавами-ліхтариками, а також туфлях на невисокому каблуці. Зачіска і макіяж виконані бездоганно. Кетрін сидить в машині і сміється, просто сяючи від щастя. Зйомка, як і попередні, проходила для Casa Zeta-Jones – власного бренду актриси, яка давно захопилася дизайном інтер'єрів. У підпису актриса пообіцяла фанатам масу сюрпризів, направивши на сайт свого дітища. Але шанувальники перш поспішили висловити свою думку щодо краси своєї улюблениці.
«Так прекрасна», «Ці туфлі», «Ти робиш мене щасливою», «Яка ж ти красива!», «Завжди прекрасна», «Найкрасивіша посмішка в світі», «Дивна», – не можуть стримати емоцій фоловерів.