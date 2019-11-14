У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

Потап і Настя Каменських повернулися назад в Україну після насичених буднів у Мексиці, де пара не тільки відпочивала. Нагадаємо, що в Мехіко Настя відвідала чимало місцевих радіостанцій, а також ТБ-ефірів, втречалась з блогерами і т. д. Все заради презентації нового хіта "Elefante" (переважно іспанською мовою). Підтримував свою кохану в цій поїздці також і Потап.

По поверненню в Київ Потапа чекав приємний сюрприз - в його честь відкрили зірку на так званій "алеї зірок" у Києві. Знаходиться вона біля станції метро "Палац Спорту", біля одного з торгових центрів. Підтримати зоряного батька на важливу подію прийшов також його 11-річний син Андрій (від попереднього шлюбу з продюсером Іриною Горовою).

Потап на своїй сторінці в мережі instagram залишив цілий фотоальбом з чергової "зоряної" події. На знімках також позує син українського репера. При цьому на одному з фото Потап ніжно цілує сина!

“I have a Star! Дякую, thanx, спасибі! Вона Ваша! Можна Потоптати Потапа!" - жартома підписав серію фото музикант.

Потап з сином на "алеї зірок" у Києві (фото: instagram.com/realpotap)

Звичайно ж шанувальники Потапа поспішили прокоментувати його новий пост і залишити свої побажання.

До речі, Потапа також привітав його близький друг, телеведучий Юрій Горбунов: “Куме вітаємо!! молодець!!"

"Наступна зірка на Hollywood Blvd"

“Вітаю! Дякую за Вашу творчість!!!"

“Ви перший, хто заслуговує на ту зірку! Ви талановита людина!!! Успіхів вам!!!"

“Вау! Це було круто ! Вітаю"

"Потап, люблю Вас за вашу творчість!!"

“Вітаю! Заслужено, на мій погляд"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

До речі, Настя Каменських також залишила слова подяки. Але н в зв'язку з відкриттям зірки Потапу, а за підсумками своєї поїздки в Мексику.

“Мексика, дякую за теплий прийом і запрошення на радіо і ТБ. Це величезне щастя, що вам подобається моя пісня Elefante! Тут така чудова атмосфера, чудові люди! Я повернуся зовсім скоро, обіцяю вам. А всім, хто мріє, хочу сказати: вірте в себе, вірте вашій команді, наполегливо працюйте і вчіть іноземні мови", — пише Настя.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Потап зворушив мережа спільним фото з 11-річним сином Андрієм. Шанувальники відзначили, що Андрій - копія мами.