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"Мене вигнали": Топалов зізнався у своїй слабкості, яка коштувала йому роботи

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Співак показав, що змусило його забути про роботу прямо під час зйомки

Влад Топалов і Регіна Тодоренко разом не тільки виховують синочка Майкла, якого просто обожнюють і всіляко балують, але і працюють разом. Так, музикант став співведучим в авторському шоу дружини "П'ятниця з Регіною", але, схоже, вже встиг втратити робоче місця через свою пристрасть і слабкость. Виявилося, що артист обожнює поїсти і не зможе стриматися навіть в кадрі. Про це Влад написав на сторінці у Instagram і супроводив пост відеодоказом.

Так, на кадрах співак насолоджується ласощами, які стоять перед ним на столі. Рука сама так і тягнеться до тарілки, а Влад намагається при цьому демонструвати залученість у розмову, уважно слухаючи гостей.

"У мене істерикаааа. Ось, власне, чому мене вигнали з @prtshow. Так, я дуже люблю жерти", - зробив зізнання співак.

В коментарях підписники посміялися від душі над гастрономічними пристрастями артиста, який не встояв перед кулінарними спокусами.

Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

  • Перший раз бачу,щоб круасани так спокушали людини. Ну, прям, спокою не дають
  • Весь реквізит знищений
  • Не можу, я прям така ж
  • Молодець
  • Так смаколики на столі, напевно, для того і є, щоб їх з'їли. А гості соромляться
  • Класний такий
  • Навмисно не придумаєш
  • Зворушує
  • Влад, молодець! Шоу-шоуою, а їжа за розкладом...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов з маленьким синочком Михайлом повеселили шанувальників кумедним відео, на якому показали боротьбу за омріяний "трофей" – дитячу залізницю! Тато і син не на жарт захопилися грою, а Влад повідомив, що завжди мріяв про такий подарунок.

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