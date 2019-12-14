"Мене так вставило": Нікітюк розповіла, як спробувала китайський "наркотик"

Відома українська ведуча Леся Нікітюк насолоджується відпочинком у Китаї. Вона активно ділиться з шанувальниками в Instagram фото та цікавими фактами про країну. Цього разу зірка розповіла про місцевий наркотик, про який мало хто знає.

За словами екс-ведучої шоу "Орел і Решка", це нібито звичайна рослина жень-шень.

"Я ніколи не пробувала наркотики... Але я пробувала настоянку з жень-шеня. І я вам хочу сказати, що мабуть жоден наркотик так не вставляє! "Жень-шень" з китайської перекладається як "людина-корінь". У Стародавньому Китаї його вважали найкориснішою для людини рослиною, здатною не тільки вилікувати від будь-якої хвороби, але навіть воскресити з мертвих", - написала в мережі Леся.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Майже як людина. Якщо поглянути на корінь жень-шеня, то він виразно нагадає нам людську фігуру: ну або заспиртованого "Чужого", - підмітила Никитюк.

Також вона запевнила, що жень-шень має багато корисних властивостей:

бореться з ожирінням;

лікування цукрового діабету 1, 2 типу;

нейропсихічні захворювання, знімає стрес, перший допінг на Олімпійських іграх 1972 року;

для жінок (підвищується лібідо і якість сексуального життя);

для чоловіків (ви зрозуміли що);

найголовніше - молодість!

"Хлопці, як мене вставило! Тієї ночі ніхто не спав... Ні я, ні моя подруга Оля, ні китаєць... Сам китаєць ніколи не пробував настоянку, вона простояла у нього 20 років! Він так злякався її дії, що наступного дня віддав "Чужого" нам", - додала Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю.