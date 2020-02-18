Не до мене: Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається з Прохоровим

Ганна Різатдінова після шоу Танці з зірками 2019 всерйоз задумалася про танцювальну кар'єру, тим більше її виступу на головному майданчику країни кожен раз вражали вимогливе журі. А її хімія на паркеті з партнером Олександром Прохоровим породила чимало чуток про роман танцювальної пари. Ганна розповіла про головного чоловіка в її житті, а також відповіла на питання про те, як склалися його стосунки з танцюристом, адже молоді люди з'являлися часто на світських заходах разом навіть після проекту.

Так на питання, чи вільне серце гімнастки, вона чесно відповіла: "Воно завжди належить ось цьому чоловіку", і показала фото маленького синочка-непосиди.

Також шанувальникам спортсменки було цікаво, які стосунки її пов'язують з танцюристом і хореографом Олександром Прохоровим, адже на паркеті в пари вирували справжні пристрасті. "Танцювальні", - коротко відповіла Ганна.

Ганна Різатдінова відповіла на запитання шанувальників (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка вирішила пояснити, чому не зустрічається з ним. "Так, Сашку не до мене. Він то на Балі, то зайнятий", - написала вона.

А от зі своєю головною конкуренткою по Танцях з зірками 2019, переможницею проекту актрисою Ксенією Мішиною Ганна підтримує дружні стосунки.

Вона заінтригувала новиною про появу в одному з популярних телепроектів. Так, Ганна побореться за перемогу в шоу "Суперінтуіція", а її опонентом стане ведучий Володимир Остапчук, який після нелегкого розлучення з дружиною посварився з підписниками в мережі.

Ганна Різатдінова відповіла на запитання шанувальників (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова анонсувала вихід власної автобіографічної книги, де розповіла про свій спортивний шлях. "Тільки закінчила свою книгу і здала її в друк, до літа має вийти моя автобіографія", - зізналася вона.