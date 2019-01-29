"Мене попереджали": дружина Миколи Тищенко в бікіні розповіла про мінуси відпочинку в Таїланді

Алла Барановська "блиснула" стрункою фігурою і нескінченними ногами, захопивши підписників

Бизнесвумен и экс-модель, жена знаменитого ресторатора Николая Тищенко, Алла Барановская, которую поклонники недавно сравнили с райской птицей, поделилась тонкостями отдыха в Таиланде. Под своим пляжных фото в Instagram она рассказала о минусах отпуска на популярном экзотическом курорте.

На фоне пальм, вилл и зеленых лужаек, девушка позирует в мини бикини лавандового цвета, стоя рядом с огромным плетенным гамаком. Алла отметила, что, невзирая на окружающие красоты, ей совершенно не нравится местная кухня, а также шум и множество туристов, которые загрязняют пляжи.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Это место однозначно останется в списке моих любимых в Тае. Очень красивый остров в часе езды по морю от Пхукета. Очень красивый отель. Два минуса: стабильно в отелях мне попадается жуткая тайская кухня, обед можно было отдать врагу. И толпы туристов на пляже отеля 5* с 10:30 утра до 16:30 вечера. Шум, как в мегаполисе. Меня предупреждали, что пляж не приватный, но что будет такая толпа, оставляющая бутылки от пива, я не ожидала. Зато в отеле рядом вообще пустой пляж, не менее красивый, более просторный! Но отель не такой. Несправедливость и точка", - посетовала жена ресторатора.

Подписчики в первую очередь стали нахваливать стройную фигуру Аллы, а также засыпать вопросами о впечатлениях от отдыха в Таиланде.

"Алла, твои ноги это лучший в мире мотиватор!", "Фигура – огонь", "Ноги бесконечные! Класс! Повезло Николаю", "Какой купальник и какое тело", "Очень красивая", "Шикарная", "Алла, вы прекрасна!" - не жалели комплиментов комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Также жена главного "ревизора" страны поделилась чувственным снимком в купальнике из недавней фотосессии, которая приглянулась подписчикам Барановской. Девушка изящно восседает на деревянном шезлонге, демонстрируя стройные длинные ножки.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Ребят, сори за столько фоток из серии. Последняя. Завтра спамить сториз с острова? Мы тут ненадолго", - поинтересовалась она у поклонников, которые тут же стали отмечать безупречную внешность Аллы.

Ранее Алла Барановская рассказала о переизбытке женского внимания, которое испытывает ее муж в соцсети, и негативные комментарии от поклонниц Николая Тищенко в ее сторону.

К слову, Алла Барановская с Николаем Тищенко и маленьким сыном Давидом снялась в совместной семейной фотосессии, которая умилила поклонников.