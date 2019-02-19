У мене вийшли розумні діти: Маша Єфросиніна поділилася секретами виховання Нани і Сашка

Ведуча зазначає, що дітям потрібно дозволяти гратися і забавлятися

23 февраля в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера нового шоу "Дивовижні люди". Это новый телепроект, героями которого станут украинцы с выдающимися умственными способностями. Оценивать участников буду зрители и эксперты. Одним из экспертов стала популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее уже заинтриговала выходом нового шоу. В эксклюзивном мини-интервью LITE Маша рассказала, чем ее заинтересовал этот проект, а также поделилась собственными правилами воспитания детей — 15-летней Наны и 4-летнего Сашы от бизнесмена Тимура Хромаева.

Маша Ефросинина с супругом Тимуром и детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша, вы – мама двоих детей. Как развиваете интеллект Саши и Наны?

Насколько мне известно, исходя из моего опыта, моих наблюдений и книг, которые я прочитала, люди рождаются и приходят в этот мир уже с определенными интеллектуальными способностями, все это можно лишь только развивать. У нас с моим мужем получились очень умные и любознательные дети – это невероятное счастье. Им интересно все. Мы больше развиваем в них сострадание, умение уважать старших, относиться с уважением к труду людей, к деньгам, не относиться к жизни прожигательно, ценить каждый момент. Думаю, что в наших подобных шагах параллельно развивается их интеллект, так как они обдумывают подобные вещи.

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Когда мой сын стоит перед выбором, чтобы отдать свою игрушку в детский дом мальчику, у которого нет ни родителей, ни таких игрушек и близко, то ему приходится преодолеть свои эмоции – очень сильные и очень тяжелые для 4-летнего ребенка, потому что ему нужно расстаться с тем, с чем он не хочет. Я оставляю его на единице с этими мыслями, с этим анализом, помогаю ему, если он не может решиться, и позже пожинаю результат того, когда он самостоятельно спрашивает, когда мы сможем отвезти этому мальчику и другие игрушки.

Ходят ли Саша и Нана на какие-то дополнительные занятия, курсы?

С точки зрения интеллектуальных и развивающих игр – дети всегда чем-то заняты, ходят в развивающие школы и студии. Моя Нана очень много читает, она бесконечно учится. Все, кто приближены к нашей семье, видят, насколько она человек погруженный в учебу. Сашуля больше любит чинить, строить, играть в разные игры на логику с папой. Я стараюсь не загружать своих детей кружками с утра до вечера и не считаю, что "Эйнштейнов" нужно растить лишением детства, не оставляя им время на игры, на баловство, шум и безделье. Взрослый мир еще успеет их заставить делать ежеминутный выбор и принимать решения.

Ведущая играет с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вы мама девочки и мальчика. По-разному их воспитываете?

У меня нет различий в воспитании мальчика и девочки. Двух своих детей мы с мужем воспитаем в любви – всепоглощающей, терпеливой, в любви, умеющей все объяснить словами. Ни для Наны, ни для Александра мы не нарушаем главные правила – не кричать, не бить, не наказывать. Очень много тратим времени на разъяснительные беседы. Дети в любой ситуации знают, что мы на их стороне, и если они неправы, то мы будем решать эти проблемы вместе. Наши дети для нас самые лучшие!

Есть у сына уже какие-то предпочтения: видно кто он – "технарь" или "гуманитарий"?

Сашенька очень творческий, веселый и улыбчивый мальчик. Пока мы его называем "наш артист". Он нас веселит, каждая его фраза достойна сцены. Александр Тимурович поселил новую порцию шалостей, музыки, смеха и танцев в нашей семье.

Шикарная Маша Ефросинина на съемках нового проекта "Дивовижні люди"

И наконец, чего ждать зрителям от нового проекта?

"Дивовижні Люди" – это возможность показать стране потрясающих и очень необычных людей, без которых мир был бы не так интересен. Они однозначно подарят нам как восторг, так и удивление, как очарование, так и шок! А самое главное – не оставят никого равнодушными.

Напомним, 16 февраля дочка Ефросининой Нана отметила 15-летие. Телеведущая трогательно поздравила девушку.

Отметим также, что в день всех влюбленных Джамала, Осадчая, Ефросинина и другие поделились редкими фото с любимыми.