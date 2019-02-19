У мене вийшли розумні діти: Маша Єфросиніна поділилася секретами виховання Нани і Сашка

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба)

Ведуча зазначає, що дітям потрібно дозволяти гратися і забавлятися

23 лютого о 21:00 на каналі "Україна" відбудеться прем'єра нового шоу "Дивовижні люди". Це новий телепроект, героями якого стануть українці з видатними розумовими здібностями. Оцінювати учасників будуть глядачі та експерти. Одним з експертів стала популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше вже заінтригувала виходом нового шоу. В ексклюзивному міні-інтерв'ю LITE Маша розповіла, чим її зацікавив цей проект, а також поділилася власними правилами виховання дітей — 15-річної Нани і 4-річного Сашка від бізнесмена Тимура Хромаєва.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром і дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша, ви – мама двох дітей. Як розвиваєте інтелект Саші та Нани?

Наскільки мені відомо, виходячи з мого досвіду, моїх спостережень і книг, які я прочитала, що люди народжуються і приходять у цей світ вже з певними інтелектуальними здібностями, все це можна лише розвивати. У нас з моїм чоловіком вийшли дуже розумні й допитливі діти – це неймовірне щастя. Їм цікаво все. Більше ми розвиваємо в них співчуття, вміння поважати старших, ставитися з повагою до праці людей, до грошей, не ставитися до життя зневажливо, цінувати кожен момент. Думаю, що в наших подібних кроках паралельно розвивається їх інтелект, так як вони обмірковують подібні речі.

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Коли мій син стоїть перед вибором, щоб віддати свою іграшку в дитячий будинок хлопчикові, у якого немає ні батьків, ні таких іграшок і близько, то йому доводиться подолати свої емоції – дуже сильні і дуже важкі для 4-річної дитини, тому що йому потрібно розлучитися з тим, з чим він не хоче. Я залишаю його на одиниці з цими думками з цим аналізом, допомагаю йому, якщо він не може зважитися, і пізніше пожинаю результат того, коли він самостійно запитує, коли ми зможемо відвезти цьому хлопчику й інші іграшки.

Чи ходять Саша і Нана на якісь додаткові заняття, курси?

З точки зору інтелектуальних і розвиваючих ігор – діти завжди чимось зайняті, ходять в розвиваючі школи і студії. Моя Нана дуже багато читає, вона нескінченно навчається. Всі, хто наближені до нашої сім'ї, бачать, наскільки вона людина занурена у навчання. Сашуля більше любить лагодити, будувати, грати в різні ігри на логіку з татом. Я намагаюся не завантажувати своїх дітей гуртками з ранку до вечора і не вважаю, що "Ейнштейнів" потрібно ростити позбавленням дитинства, але залишаючи їм час на ігри, на пустощі, шум і неробство. Дорослий світ ще встигне їх змусити робити щохвилинний вибір і приймати рішення.

Ведуча грає із сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ви мама дівчинки і хлопчика. По-різному їх виховуєте?

У мене немає відмінностей у вихованні хлопчика і дівчинки. Двох своїх дітей ми з чоловіком виховуємо в любові – всепоглинаючій, терплячій, у любові, яка вміє все пояснити словами. Ні для Нани, ні для Олександра ми не порушуємо головні правила – не кричати, не бити, не карати. Дуже багато витрачаємо часу на роз'яснювальні бесіди. Діти в будь-якій ситуації знають, що ми на їхньому боці, і якщо вони неправі, то ми будемо вирішувати ці проблеми разом. Наші діти для нас найкращі!

Чи є у сина вже якісь переваги: видно хто він – "технар" або "гуманітарій"?

Сашенька дуже творчий, веселий та усміхнений хлопчик. Поки ми його називаємо "наш артист". Він нас веселить, кожна його фраза гідна сцени. Олександр Тимурович поселив нову порцію пустощів, музики, сміху і танців у нашій родині.

Шикарна Маша Єфросиніна на зйомках нового проекту "Дивовижні люди"

І нарешті, чого чекати глядачам від нового проекту?

"Дивовижні Люди" – це можливість показати країні приголомшливих і дуже незвичайних людей, без яких світ був би не такий цікавий. Вони однозначно подарують нам як захоплення, так і подив, як чарівність, так і шок! А найголовніше – не залишать нікого байдужими.

Нагадаємо, 16 лютого донька Єфросиніної Нана відзначила 15-річчя. Телеведуча зворушливо привітала дівчину.

Відзначимо також, що в день всіх закоханих Джамала, Осадча, Єфросиніна та інші поділилися рідкісними фото з коханими.