Від мене б тато відмовився: MELOVIN зробив несподіване зізнання про алкоголь

Співак MELOVIN раніше прокоментував потрапляння в список найкрасивіших чоловічих осіб 2019 року. При цьому український виконавець був досить самокритичний. За словами Костянтина Бочарова, він не вважає себе самим красивим! Після послідувало ще одне забавне визнання артиста. На цей раз – з приводу його ставлення до алкоголю. MELOVIN (22 року) зазначив, що достатньо холодний до алкогольних напоїв. При цьому його батько робить домашнє вино. Так, Бочаров за лаштунками концерту "Музична платформа" (який канал "Україна" покаже 12 жовтня в 23:00), розповів, чи дозволяє собі алкоголь і без чого не виїжджає з рідної Одеси.

За словами артиста, він іноді дозволяє собі спробувати щось нове:

"Ось буквально перед концертом мене пригостили саке. На смак цей напій не міцний, та я випив зовсім трошки. А от запах… наче ганчірки повижимали", – поділився MELOVIN за лаштунками "Музичної платформи".

Крім того, співак зізнався, що віддає перевагу класичним напоям:

"Я можу випити келих вина з командою, чи з батьками. Взагалі надаю перевагу білому сухому вину, але тато в мене робить виключно червоне. Тому, коли я вдома, то знаходжуся на лінії вогню – біле чи червоне. Звісно, приводжу з собою із Одеси домашнє вино – ким би я був? Та від мене тато відмовився би!".

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Також на "Музичній платформі" запалять популярні українські артисти – Олег Винник, Alyosha, Сергій Бабкін, Аліна Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Gena VITER, Поліграф ШарикOFF, JERRY HEIL та ін

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар, ОNUKA і MELOVIN відверто розповіли про перші поцілунки. "Це був той самий перший поцілунок, такий прямо прикольний", – з посмішкою згадує MELOVIN.