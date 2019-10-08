MELOVIN зробив відверте зізнання про зовнішність: "Мама з татом постаралися"

MELOVIN (Костянтин Бочаров) потрапив в список найкрасивіших чоловічих облич 2019 року – 100 Most Handsome Faces, за версією американського рейтингу TC Candler. При цьому на даний момент все ще проходить голосування, результат якого стане відомий лише в кінці листопада 2019 року. Тоді й буде зрозуміло, чиє ж обличчя визнають "найкрасивішим". За словами самого Меловина, він взагалі випадково дізнався, що потрапив в подібний список і був дуже здивований. Більше того, про це йому повідомили його шанувальники. Про це артист розповів за лаштунками концерту "Музична платформа" на телеканалі "Україна" (концерт покажут12 жовтня в 23:00).

До речі, MELOVIN вже другий рік поспіль потрапляє в цей рейтинг! За словами співака, він в принципі до будь-яких звань ставиться дуже спокійно.

"Я дізнався про те, що потрапив у рейтинг, від своїх фанів – я взагалі все від них дізнаюся, а потім вже і таблоїди підхопили інформацію. Ми раніше якось несерйозно ставилися до цього, не розуміли, що це круто, хоча, зізнаюся, бачити свою фотографію поруч з такими людьми, як Роберт Паттінсон і Моніка Белуччі – дуже приємно, – зізнався MELOVIN.

MELOVIN в рейтингу найкрасивіших облич 2019 року (фото: instagram.com/tccandler)

Більш того, Бочаров зізнався, що не вважає себе найкрасивышим.

"Я не вважаю себе найкрасивышим, хоча мама каже, що я гарний – значить, так і є, мама з татом постаралися!".

На думку артиста, куди важливіше досягнення творчого плану – і вже зовсім скоро він планує здивувати глядачів ще більше.

"Зараз ми готуємося до презентації альбому, яка відбудеться в жовтні. Я довіряю своїй команді, але дуже люблю контролювати процес. До речі, у нас там буде великий рояль, який ми робимо спеціально для концерту, дуже незвичайний і крутий – ось його точно можна буде включити у ТОП-100 роялів".

Найкрасивіші чоловічі обличчя за версією TC Candler з 2013 по 2018 роки

Зазначимо, що TC Candler проводить рейтинг також серед жінок. Приміром, у 2018 році найкрасивішою була визнана французька фотомодель Тілан Блондо (18 років).

А ось найкрасивішим чоловіком став актор, зірка кіносаги "Гра престолів" Джейсон Момоа (40 років).

Тілан Блондо (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Джейсон Момоя (фото: instagram.com/prideofgypsies)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар, ОNUKA і MELOVIN відверто розповіли про перші поцілунки.