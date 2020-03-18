MELOVIN відверто розповів, як пережив зіркову хворобу

Учасник Євробачення 2018, співак MELOVIN відчув, що таке зіркова хвороба. Артист розповів журналістам «Зіркового шляху» на каналі «Україна» як впорався з цією недугою.

У зіркової хвороби є дивні симптоми. Які саме, розповів співак MELOVIN, який відчув усі її наслідки на собі.

«Здавалося, що весь світ крутиться навколо тебе...- поділився MELOVIN. - Виявлялося це навіть у ставленні до близьких людей. Ти починаєш себе якось дивно вести, зарозуміло, цинічно...Загалом, дуже некрасиво».

Фото: instagram.com/melovin_official

Більшість знаменитостей, яких накриває зіркова хвороба, найчастіше впевнені, що вони будуть блищати вічно. Однак психолог Наталія Холоденко з цим не згодна.

«Зіркова хвороба - це дуже загальне поняття, - сказала психолог Наталя Холоденко. - Коли приходить досить багато успіху, здається, що це тільки для тебе, і так буде завжди. Але таке уявлення просто міф. Успіх - це завжди спалах. Він може бути рік у вашому житті, може бути три або десять років. Тобто ті люди, які протрималися на Олімпі десятиліттями, - виняток з правил. Вони мали гарну стратегію, щоб залишатися на вершині, і правильно реагували на конфлікти».

Співак MELOVIN зрозумів, що пора розлучитися із зірковою хворобою, коли близькі люди почали від нього відвертатися. Він міг просто залишитися один, і співак це вчасно зрозумів, поки діагноз багатьох початківців зірок не зіграв з ним злий жарт. Сьогодні в свої 22 роки він запевняє, що вся та цинічність, яка була йому притаманна на початку кар'єри, зникла. Однак і сьогодні співак із задоволенням насолоджується зірковим статусом.

«Я кайфую від того, що я MELOVIN, що я зірка, - зізнався артист, - що я можу співати, дарувати емоції і обмінюватися ними з глядачами. Я не хочу бути як всі».

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