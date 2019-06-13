"Меладзе пощастило": Віра Брежнєва в боді і шкірянці викликала фурор в мережі

Популярна співачка Віра Брежнєва викликала справжній ажіотаж у мережі після виходу свого нового кліпу на пісню "Я не святая". Відео було знято в Києва на наступний день після дня народження чоловіка артистки, Констянтина Меладзе. І хоч стояла зовсім не літня погода ( +12 градусів тепла), Віра ризикнула пройтися центральними вулицями української столиці в одному боді з паєтками. Як зізнається сама зірка, під час зйомок вдень, водії зупиняли машини, даючи ефектній красуні в пікантному вбранні безперешкодно знімати сцени на проспекті. Віра продовжує радувати шанувальників фото з бекстейджа. Так в Instagram вона опублікувала серію кадрів, на яких позує в провокаційному образі – чорному боді і шкірянці.

Кожне фото – окремий кадр з кліпу. Наприклад, на першому знімку Віра відображена в ресторані, на другому – позує на сходах, демонструючи довгі стрункі ноги, на третьому – дивиться прямо в камеру, сидячи за столом у закладі, який став однією з локацій для зйомок.

"Я не можу спокійно любити себе. Вірніше, результат моєї супер-команди на зйомках. І фото не змогла вибрати одне", - зізналася зірка.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Не тільки шанувальники співачки, але і знаменитості не обійшли увагою відверті, але дуже естетичні кадри з Вірою у головній ролі. Наприклад, актриса Єлизавета Боярська написала: "Неймовірно красива!"

Скріншот комментаариев (фото: instagram.com/ververa)

Фани зірки буквально закидали її в компліментах і зазначили, що чоловікові співачки, продюсерові Констянтину Меладзе, невимовно пощастило з красивою і талановитою дружиною.

"Віра, ти неймовірна!", "Вер, тобі говорили, що ти супер?", "Віра, ти як завжди шикарна і на висоті! Як вдається завжди залишатися молодою?", "Віра, ну яка ж ви надихаюча, приголомшлива і справжня жінка, граціозна, витончена і глибока", "Віра, Ви просто приголомшлива! Шикарний образ! Неймовірно жіночно і абсолютно не вульгарно!", "Шалено красива!", "Сподіваюся, Констянтин знає, як йому пощастило в житті?", "Дуже красива, дуже! Будьте і 90 років Супер Вірою Брежнєвою з коханою людиною поруч!" - писали коментатори.

Скріншот комментаариев (фото: instagram.com/ververa)

Пропонуємо подивитися новий кліп Віри Брежнєвої, знятий в Києві:

Віра Брежнєва - Я не свята

Раніше віра Брежнєва розповіла про свою ідеальну відпустку і поділилася фото з подругою, українським дизайнером Катериною Сільченко.

Нагадаємо, Віра Брежнєва показала рідкісне сімейне фото і похвалилася квітучою мамою-іменинницею.