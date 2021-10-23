Меладзе і Брежнєва переїхали в захмарно дорогу квартиру в центрі Києва (відео)

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе живуть на три країни: Україну, Росію та Італію. І скрізь мають власну нерухомість. А не так давно зірки облаштували спільне житло, де зупиняються, коли прилітають до Києва.

Про це йдеться в сюжеті програми "Викриття" на каналі LIVE.

Де живуть Меладзе з Брежнєвою в Києві

Зазначається, що в середині березня Меладзе на своє ім'я придбав квартиру і місце для авто в підземному паркінгу скляної вежі Skyline.

За інформацією довідки з реєстру нерухомості - Костянтин володіє апартаментами на 206 квадратних метрів.

У VIP-новобудові є власний тренажерний зал, кафе, кімната для переговорів, облаштоване місце для відпочинку, бібліотека та дитяча розважальна зона.

Зараз ринкова ціна такої квартири, як у музиканта, обійдеться в 825 тисяч доларів.

Брежнєва і Меладзе живуть в елітному київському ЖК

Костянтин має ще одну трикімнатну квартиру на Печерську в престижному ЖК "Бульвар Фонтанів". Тут у нього також житло преміум-класу, яке щонайменше може коштувати третину мільйона доларів.

У Меладзе ще є одна квартира в Києві

Також у Меладзе є будинок в містечку Українка, що неподалік від елітного селища Козин по Обухівській трасі.

Дача на воді виглядає розкішно: три поверхи, камін, музична студія, шикарний вид з вікон. Є власний вихід на затоку Дніпра, причал для яхт і тенісний корт. У дворі - килим з трави й багатовікові сосни. Раніше тут була рибальська база, а тепер розташувалось міні-містечко на п'ять будинків із закритою територією й охороною.

Будинок Меладзе під Києвом

А ось Віра Брежнєва - власниця двох комерційних приміщень у новобудовах на Печерську.

Крім того, у співачки є п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку на Десятинній - між Андріївською церквою і Міністерством закордонних справ.

Квартира Брежнєвої на Андріївському узвозі

Журналісти також з'ясували, що у Віри на Воздвиженці є пентхаус на 80 квадратних метрів і паркомісце навпроти сусіднього під'їзду. За словами ріелторів, квартира на той час (2013 рік) обійшлася їй десь в 350 тисяч доларів.