Меган Маркл вибрала школу для майбутнього малюка

Герцогиня Сассекська знову вирішила порушити традиції

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл уже определилась со школой для будущего королевского наследника. Она решила снова нарушить традиции королевского дворца и в одном из интервью сообщила, что рассматривает вариант обучения в обычной американской школе.

До рождения ребенка Меган Маркл осталось всего несколько месяцев и будущие родители отмечают, что до сих пор не знают, какого пола будет ребенок. Меган Маркл неоднократно заявляла, что они хотят сделать себе сюрприз.

Известно также, что будущий малыш будет воспитываться отдельно от остальных детей королевского семейства и даже рожать Меган Маркл собирается дома, с помощью доулу.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Совсем недавно стало известно, что учиться будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет не в Великобритании, а в американской школе. Сам принц Гарри, так же, как и его брат принц Уильям, закончил школу при Итоне, где дается традиционное английское образование.

Герцогиня Сассекская решила, что ее будущий малыш должен получить современное американское образование. Она считает, что обычная американская школа даст возможность ребенку получить высшее образование не только в Великобритании, но и в любом университете США.

К тому же, обучение в американской школе стоит намного дешевле, чем в британской, а порядки там менее суровые и ребенок сможет больше времени проводить с родителями и друзьями.

Напомним, ранее мы писали о том, что принц Уильям сделал трогательное заявление на День влюбленных.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл вышла в свет в элегантном черно-белом наряде от Givenchy.