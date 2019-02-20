Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)

Секретна Baby shower все-таки відбувся

На днях стало известно, что Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк не просто, чтобы навестить друзей. По информации от инсайдера, там планировалась вечеринка baby shower, которая традиционно приурочивается к рождению ребенка и проводится незадолго до этого события. Как удалось выяснить журналистам, ее должна была организовать подруга Меган — Джессика. А само событие планировали провести в одном из отелей на Верхнем Ист-Сайде — "The Mark Hotel". Похоже, представители СМИ не ошиблись.

Меган Маркл не смогла скрыться в Нью-Йорке (скриншот: instagram.com/vipmagazine.al)

Именно там вчера вечером, 19 февраля, была сфотографирована герцогиня Сассекская. Папарацци удалось запечатлеть ее на входе в сопровождении телохранителя. Одета Меган была, как всегда, стильно и элегантно, но достаточно просто как для такого торжественного события. Черное пальто свободного кроя с укороченным рукавом и черные джинсы-скинни дополнили бежевые лодочки, объемная сумка серого цвета, темные солнцезащитные очки и лаконичные украшения — вот и весь праздничный лук.

Скриншоты: instagram.com/billionwomanofficial

Список приглашенных на вечеринку не разглашался, но по инсайдерской информации, там должны были собраться многие друзья Меган. Подтверждением этого стало появление в отеле актрисы Эбигейл Спенсер — коллеги Меган по сериалу "Форс-мажоры", который прославил Меган, и ее близкой подруги по совместительству. Она привезла с собой подарочную сумку, украшенную цветами. Среди других знаменитостей, которые должны были посетить событие, — теннисистка Серена Уильямс, дизайнер Миша Нону и актриса Приянка Чопра. И конечно же, не могла пропустить такое событие и мать герцогини — Дория Рагланд.

Подруга Меган Маркл — Эбигейл Спенсер (фото: instagram.com/abigailspencer)

"Вечеринка baby shower – это воссоединение Меган с друзьями", — прокомментировал событие репортер и биограф королевской семьи Омид Скоби.

Daily Mail сооющает, что после все гости отправились в роскошный ресторан "The Polo Bar", который принадлежит дизайнеру Ральфу Лорену. К ним присоединился директор сети клубных отелей Soho Маркус Андерсон. Для вечернего выхода Меган выбрала пальто Victoria Beckham, атласные сапоги от Isabel Marant, шарф и сумку — все в темных оттенках. Дополнил образ яркий макияж.

Скриншот: instagram.com/daily.meghan

Напомним, ребенок в семье Меган Маркл и принца Гарри должен появиться уже этой весной. Пол малыша они не разглашали. Но по слухам, в знаменитом семействе должна родиться девочка, которую планируют назвать Виктория.

Кстати, отметим, что Меган Маркл выбрала школу для будущего малыша.

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