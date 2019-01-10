Меган Маркл стала наступницею Єлизавети II: перший вихід у світ в новій якості

Герцогиня Сассекская Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекська вперше вийшла у світ в одязі для вагітних, показавши свій животик

Кенсінгтонський палац на своїй сторінці в Instagram офіційно оголосив, що герцогиня Сассекська Меган Маркл призначена патроном відразу чотирьох організацій, благодійних фондів Smart Works і Mayhew, а також Королівського національного театру та Асоціації університетів Співдружності. В цей же день дружина принца Гаррі приступила до виконання своїх нових обов'язків.

Варто відзначити, що королева Єлизавета II була покровителем лондонського Королівського національного театру протягом 45 років, а Асоціації університетів Співдружності - 33 років. Сама ж Меган ще в грудні минулого року встигла обговорити деталі своєї нової роботи з директором театру Руфусом Норрісом.

У четвер, 10 січня, герцогиня Сассекська нанесла свій перший робочий візит в лондонську благодійну організацію Smart Works, яка допомагає мало захищеним жінкам знайти місце роботи, навчає новим навичкам, допомагає успішно пройти співбесіду, а також надає на прокат одяг для цих цілей.

The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.



So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 січня 2019 р.

Дружина принца Гаррі познайомилася з керівництвом фонду, а також з інтересом вивчала запропонований асортимент одягу. Перші фото з робочої поїздки можна побачити в Твіттері Кенсінгтонського палацу.

Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Для виходу в світ герцогиня Сассекська вибрала чорну сукню для вагітних від бренду Hatch, вартістю 218 доларів. Примітно, що раніше "вагітного" одягу Меган уникала, але її значний животик змусив 37-річну дружину принца Гаррі змінити свої уподобання. Також Меган вбралася в бежеве пальто від Oscar de la Renta, вартістю 3300 доларів, а також обрала туфлі від Gianvito Rossi з анімалістичним принтом. В якості аксесуарів вона вибрала золоті сережки з штучними діамантами від Kimai за 450 доларів.

Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл аредовали розкішний заміський особняк в Оксфордширі, де проводять разом чимало часу.

Раніше ми писали про те, що королева Єлизавета II була змушена втрутитися в напружені відносини Меган Маркл і Кейт Міддлтон і змусити встановити їх перемир'я хоча б під час спільних появ на публіці.

До речі, в Кенсинтонском палаці Меган Маркл нарекли досить неприємним прізвиськом. Все тому, що дружина принца Гаррі, за чутками, дуже вимоглива і придирлива.

Відео: РБК-Україна