Меган Маркл стала наступницею Єлизавети II: перший вихід у світ в новій якості

Герцогиня Сассекська вперше вийшла у світ в одязі для вагітних, показавши свій животик
Кенсінгтонський палац на своїй сторінці в Instagram офіційно оголосив, що герцогиня Сассекська Меган Маркл призначена патроном відразу чотирьох організацій, благодійних фондів Smart Works і Mayhew, а також Королівського національного театру та Асоціації університетів Співдружності. В цей же день дружина принца Гаррі приступила до виконання своїх нових обов'язків.
Варто відзначити, що королева Єлизавета II була покровителем лондонського Королівського національного театру протягом 45 років, а Асоціації університетів Співдружності - 33 років. Сама ж Меган ще в грудні минулого року встигла обговорити деталі своєї нової роботи з директором театру Руфусом Норрісом.
У четвер, 10 січня, герцогиня Сассекська нанесла свій перший робочий візит в лондонську благодійну організацію Smart Works, яка допомагає мало захищеним жінкам знайти місце роботи, навчає новим навичкам, допомагає успішно пройти співбесіду, а також надає на прокат одяг для цих цілей.
The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 січня 2019 р.
So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo
Дружина принца Гаррі познайомилася з керівництвом фонду, а також з інтересом вивчала запропонований асортимент одягу. Перші фото з робочої поїздки можна побачити в Твіттері Кенсінгтонського палацу.
Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)
Для виходу в світ герцогиня Сассекська вибрала чорну сукню для вагітних від бренду Hatch, вартістю 218 доларів. Примітно, що раніше "вагітного" одягу Меган уникала, але її значний животик змусив 37-річну дружину принца Гаррі змінити свої уподобання. Також Меган вбралася в бежеве пальто від Oscar de la Renta, вартістю 3300 доларів, а також обрала туфлі від Gianvito Rossi з анімалістичним принтом. В якості аксесуарів вона вибрала золоті сережки з штучними діамантами від Kimai за 450 доларів.
Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)
Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл аредовали розкішний заміський особняк в Оксфордширі, де проводять разом чимало часу.
Раніше ми писали про те, що королева Єлизавета II була змушена втрутитися в напружені відносини Меган Маркл і Кейт Міддлтон і змусити встановити їх перемир'я хоча б під час спільних появ на публіці.
До речі, в Кенсинтонском палаці Меган Маркл нарекли досить неприємним прізвиськом. Все тому, що дружина принца Гаррі, за чутками, дуже вимоглива і придирлива.
Відео: РБК-Україна