Меган Маркл стала наступницею Єлизавети II: перший вихід у світ в новій якості

Герцогиня Сассекська вперше вийшла у світ в одязі для вагітних, показавши свій животик

Кенсінгтонський палац на своїй сторінці в Instagram офіційно оголосив, що герцогиня Сассекська Меган Маркл призначена патроном відразу чотирьох організацій, благодійних фондів Smart Works і Mayhew, а також Королівського національного театру та Асоціації університетів Співдружності. В цей же день дружина принца Гаррі приступила до виконання своїх нових обов'язків.

Варто відзначити, що королева Єлизавета II була покровителем лондонського Королівського національного театру протягом 45 років, а Асоціації університетів Співдружності - 33 років. Сама ж Меган ще в грудні минулого року встигла обговорити деталі своєї нової роботи з директором театру Руфусом Норрісом.

У четвер, 10 січня, герцогиня Сассекська нанесла свій перший робочий візит в лондонську благодійну організацію Smart Works, яка допомагає мало захищеним жінкам знайти місце роботи, навчає новим навичкам, допомагає успішно пройти співбесіду, а також надає на прокат одяг для цих цілей.

The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.



So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo