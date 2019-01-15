Меган Маркл проговорилася про ймовірну дату пологів

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Вагітність герцогині зараз у всіх на слуху

Під час першого офіційного виходу в світ у новому році разом з чоловіком принцом Гаррі герцогиня Меган Маркл розкрила подробиці про свою вагітність і дату майбутніх пологів. Це сталося під час візиту пари в місто Беркенхед, де вони відвідали благодійні організації і поспілкувалися з прихильниками на вулиці, повідомляє Daily Mail.

37-річна Маркл, яка вразила присутніх помітно кругленьким животом і яскравим образомм, розповіла, на якому вона терміні.

"Зараз я на шостому місяці вагітності і ми чекаємо народження малюка в кінці квітня або початку травня. Поки не знаємо, хлопчик це чи дівчинка. Ми хочемо, щоб це був сюрприз", - розговорилася герцогиня Сассекська.

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Пізніше Меган також додала, що діти нерідко народжуються раніше терміну і вона знаходиться в спокійному очікуванні. Вона також зауважила, вказуючи на чоловіка, що "він буде чудовим батьком".

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Зазначимо, що прихильники королівської пари давно гадають, коли ж народиться дитина принца Гаррі, а також якої вона буде статі і яке отримає ім'я. Багато хто думає, що Меган чекає двійню, так як у неї дуже великий живіт.

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Нагадаємо, пропрацювавши півроку на королівську родину, жінка-охоронець Меган Маркл написала заяву про звільнення. Точна причина невідома, проте передбачається, що не останню роль у цьому могло зіграти бажання герцогині бути більш самостійною.

Ми також повідомляли, що нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про "секретне гніздечко" британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, пара орендувала заміський особняк, в якому ховається від сторонніх очей і влаштовує там вечірки для друзів.

Цікаві факти про Меган Маркл (відео: РБК-Україна)