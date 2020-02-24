Меган Маркл і принц Гаррі придивилися особняк зірки "Рятувальників Малібу" за 7 мільйонів доларів

Вже 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі остаточно "стануть вільними" - вступить в силу їх відмова від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Нагадаємо, що заява про зречення з боку Меган і Гаррі прозвучала 8 січня. Після чого послідував тривалий процес "внутрішніх розглядів". Адже, як стверджують джерела, навіть батько і бабуся Гаррі (принц Чарльз і Її Величність Єлизавета II) дізналися про рішення герцогів Сассекських ледь не в день їх заяви. Як би там не було, скандальна пара поступово налагоджує життя і будує плани на майбутнє.

Як повідомлялося, після "Мегзіта" Меган і Гаррі розглядали в якості постійного місця проживання дві країни - Канаду і США. Відразу ж після заяви про зречення Меган з сином Арчі відлетіли в Канаду, де облаштувалися в розкішному особняку на острова Ванкувер. Проте Гаррі і Меган поки не поспішають купувати там нерухомість. Так, за інформацією порталу Daily Mail, герцоги Сассекські навесні все ж планують перебратися в США, як вони планували це зробити спочатку. Як повідомляють інсайдери видання, Меган Маркл і принц Гаррі вже пригледіли собі не менш розкішний особняк в Малібу. Таким чином молода сім'я буде ближче до матері Меган - Дорії Регланд. А також силіконової долини і Голівуду.

Меган і Гаррі планують орендувати особняк, який раніше належав зірці культового серіалу "Рятувальники Малібу" Девіду Червету і його дружині Брук Берк.

Особняк з величезною територією оцінюється в 7 мільйонів доларів. У ньому є 10 ванних кімнат, 8 спалень, домашній кінотеатр і винний льох. На території розташовані гараж на чотири машини, басейн і тенісний корт.

Особняк в Малібу, який планують орендувати Меган Маркл і принц Гаррі

Будинок виконаний в середземноморському стилі. Інтер'єр в ньому також оформлений переважно у світлих тонах. Оздоблення - переважно дерево і камінь, виключно натуральні елементи, на чому "схиблена" Меган. Також в інтер'єрі спостерігається багато текстилю, велику кількість величезних панорамних вікон. Через що інтер'єр візуально здається ширше і затишніше.

Деталі інтер'єру і екстер'єру

Наголошується, що якщо Гаррі і Меган дійсно вирішуватися переїхати в цей будинок, то їх найближчими сусідами стануть такі зірки, як Мел Гібсон, Роберт Дауні-молодший і Кейтлін Дженнер. Цікаво, що саме Кайтлін була першою, хто повідомив журналістам про те, що герцог і герцогиня Сассекськ шукають собі будинок в Малібу. Зазначимо, що Кейтлін Дженнер - американська телезірка, в минулому — Вільям Брюс Дженнер. Є батьком Кайлі і Кендалл Дженнер - сестер моделей та бізнес-леді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі змушений заслужити довіру після "Мегзіта", щоб мати право носити військову форму.