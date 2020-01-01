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Меган Маркл і принц Гаррі поділилися милим фото сина і показали найяскравіші моменти 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2020 - 16:27
Меган Маркл і принц Гаррі поділилися милим фото сина і показали найяскравіші моменти 2019
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог і герцогиня Сассекські вперше показали нове фото з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі, які вирішили провести новорічні свята в Канаді і зняли розкішний особняк російського олігарха, показали зворушливе сімейне фото з сином Арчі, а також поділилися підсумковим відео минулого року, на якому відображені найяскравіші моменти з життя монаршої пари. Відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці герцога і герцогині Сассекських в Instagram.

На заголовному фото принц Гаррі тримає на руках маленького Арчі. Батько і син відображені на тлі озера. Швидше за все, кадр був зроблений неподалік від особняка на острові Ванкувер (Канада), де сімейство проводить зимові свята.

На хлопчикові – тепла коричнева курточка, кумедна сіра шапочка і м'які чобітки-уггі з овечої шкіри – подарунок генерал-губернатора Австралії Пітера Косгроув , які він подарував Меган ще в 2018 році під час її вагітності.

Меган Маркл і принц Гаррі показали знакові події 2019 (фото: instagram.com/sussexroyal)

Фото з Арчі стало заголовним в підсумковому відео 2019 року. У ролику герцог і герцогиня Сассекські показали яскраві та пам'ятні моменти свого життя в минулому році. До речі, серед низки знімків був кадр Меган Маркл з Кейт Міддлтон на чемпіонаті Вімблдон.

"Бажаємо всім щасливого Нового року та дякуємо за постійну підтримку! Ми залюбки зустрічалися з багатьма людьми по всьому світу і не можемо дочекатися зустрічі в наступному році. Ми сподіваємося, що 2020 рік принесе кожному з вас здоров'я і щастя", - звернулися герцога і герцогині Сассекських зі сторінки мікроблогу.

До речі, Кейт Міддлтон і принц Вільям також показали аналогічне підсумкове відео на офіційних сторінках Кенсінгтонського палацу в мережі. Герцог і герцогиня Кембриджські включили в ролик кілька фото Меган і Гаррі, зокрема з хрестин Арчі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися видеоотчетом за 2019 рік (instagram.com/kensingtonroyal)

Раніше Кейт Міддлтон зробила несподіване зізнання про своє святкове вбрання.

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