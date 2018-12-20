ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаці

Lite » Зірки 20.12.2018 - 12:37
Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаці
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

У герцогині натягнуті відносини з асистентами та іншими працівниками палацу

Останнім часом у пресі все частіше обговорюється складний характер дружини принца Гаррі Меган Маркл, а також її натягнуті стосунки з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон і постійні порушення королівського протоколу. Джерело з оточення британської королівської родини розповів, що із-за поведінки новоспеченої герцогині їй дали досить грубе прізвисько у палаці, повідомляє Vanity Fair.

За словами інформатора, Меган прозвали "монстром Маркл" за черствість по відношенню до працівників і представників палацу.

Стверджується, що герцогиня, яку спочатку сприймали, як "ковток свіжого повітря в палаці", у підсумку виявилася справжнім кошмаром. Вона виставляє непомірні вимоги, придумує нові правила і доводить усіх своїми примхами. А закоханий принц Гаррі повністю підтримує свою дружину.

Співробітники палацу не приховують від преси роздратування тим, що "герцогиня прокидається, коли в Каліфорнії п'ять ранку" (близько години дня за лондонським часом, - прим. ред.), пише інструкції і вимагає їх виконання".

Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаціФото: Getty Images

Однак сама вагітна Меган ніяк не реагує на галас в пресі і продовжує з'являтися на публіці як з чоловіком, так і одна. Схоже, що принц Чарльз не даремно назвав свою невістку "вольфрамом" - у неї дійсно сталеві нерви і твердий характер.

Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаціФото: Меган Маркл і принц Гаррі (twitter.com/MeadhbhMcGrath)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени британської королівської сім'ї Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли знайти спільну мову і ледь переносять суспільство один одного. Наближені до королівської сім'ї відзначають, що герцогині нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів, а одного разу Меган навіть довела Кейт до сліз.

Відзначимо, що останнім часом преса намагається посварити Кейт і Меган — обговорює, як погано герцогині ладнають. Вони не коментують подібні розмови, але відомо, що скоро перестануть жити по сусідству, так як Маркл переїжджає з принцом Гаррі в заміську резиденцію — Фрогмор-хаус у Віндзорі. Там разом з подружньою парою буде жити мама Меган, 62-річна Дорія Рагланд.

До речі, днями Меган Маркл, яка вагітна первістком, вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. 37-річна герцогиня Сассекская відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відео: (video.rbc.ua)

Меган Маркл довела Кейт Міддлтон до сліз: герцогині не зійшлися характерами Принц Гаррі відмовився від сімейної традиції заради Меган Маркл
Новини України Меган Марклпринц Гаррікоролевская семья
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся