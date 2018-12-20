Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаці

Фото: Меган Маркл (royal.uk)

У герцогині натягнуті відносини з асистентами та іншими працівниками палацу

Останнім часом у пресі все частіше обговорюється складний характер дружини принца Гаррі Меган Маркл, а також її натягнуті стосунки з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон і постійні порушення королівського протоколу. Джерело з оточення британської королівської родини розповів, що із-за поведінки новоспеченої герцогині їй дали досить грубе прізвисько у палаці, повідомляє Vanity Fair.

За словами інформатора, Меган прозвали "монстром Маркл" за черствість по відношенню до працівників і представників палацу.

Стверджується, що герцогиня, яку спочатку сприймали, як "ковток свіжого повітря в палаці", у підсумку виявилася справжнім кошмаром. Вона виставляє непомірні вимоги, придумує нові правила і доводить усіх своїми примхами. А закоханий принц Гаррі повністю підтримує свою дружину.

Співробітники палацу не приховують від преси роздратування тим, що "герцогиня прокидається, коли в Каліфорнії п'ять ранку" (близько години дня за лондонським часом, - прим. ред.), пише інструкції і вимагає їх виконання".

Фото: Getty Images

Однак сама вагітна Меган ніяк не реагує на галас в пресі і продовжує з'являтися на публіці як з чоловіком, так і одна. Схоже, що принц Чарльз не даремно назвав свою невістку "вольфрамом" - у неї дійсно сталеві нерви і твердий характер.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (twitter.com/MeadhbhMcGrath)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени британської королівської сім'ї Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли знайти спільну мову і ледь переносять суспільство один одного. Наближені до королівської сім'ї відзначають, що герцогині нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів, а одного разу Меган навіть довела Кейт до сліз.

Відзначимо, що останнім часом преса намагається посварити Кейт і Меган — обговорює, як погано герцогині ладнають. Вони не коментують подібні розмови, але відомо, що скоро перестануть жити по сусідству, так як Маркл переїжджає з принцом Гаррі в заміську резиденцію — Фрогмор-хаус у Віндзорі. Там разом з подружньою парою буде жити мама Меган, 62-річна Дорія Рагланд.

До речі, днями Меган Маркл, яка вагітна первістком, вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. 37-річна герцогиня Сассекская відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відео: (video.rbc.ua)