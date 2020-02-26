Меган Маркл виключила зі списку друзів сім'ю Кардашьян-Дженнер через "репутаційні ризики"

8 січня Меган Маркл і принц Гаррі офіційно заявили про зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Остаточно це рішення набирає чинності з 1 квітня. Після чого Меган і Гаррі нарешті зможуть взятися за реалізацію своїх комерційних проектів. Відзначимо, що на даний момент шанувальників сім'ї цікавить, як герцоги планують заробляти. Адже разом зі зреченням від обов'язків пара також позбавляється бюджетного фінансування. Але тут експерти заспокоюють. Навіть на своїй instagram-сторінці герцоги Сассекські можуть заробляти колосальні суми. Також Меган і Гаррі зможуть відвідувати ті заходи, які їм подобаються. І формувати своє коло спілкування. В якому, судячи з усього, не буде сім'ї Кардашьян.

Так, Меган Маркл і принц Гаррі викреслили Кріс Дженнер і взагалі весь "клан Кардашьянів" зі свого списку зіркових друзів. У новому незалежному житті герцоги Сассекські не планують спілкуватися з представниками всесвітньо відомої ТВ-сім'ї. Про це повідомляє джерело таблоїду Heat.

В даний час пара вибирає, з ким би вони хотіли більш тісно спілкуватися після свого зречення і переїзду в США. Меган і Гаррі переглядають список знаменитостей, які тепер хочуть дружити з герцогами. Однак Сассекські досить зневажливо поставилися до бізнес-леді Кріс Дженнер, коли та прийняла спроби налагодити з ними контакт.

“Меган була вражена кількістю знаменитостей, які хочуть отримати частку її і Гаррі уваги. Тому їй доводиться бути дуже обережною щодо тих, з ким вони проводять час", - сказало джерело в коментарі журналу Heat.

За словами джерела, на даний момент Маркл намагається правильно розставити пріоритети. Адже герцогиня Сассекська щодня отримує безліч запрошень на різні зустрічі, вечірки від людей з гучними іменами.

Кріс Дженнер (мама сестер Кардашьян-Дженнер) "неодноразово намагалася" організувати зустріч з Меган і Гаррі. Однак інсайдери повідомляють: "Герцоги порахували таке знайомство небажаним, і Меган вирішила поки дистанціюватися від Кардашьян". Таким чином, Маркл "боїться зіпсувати репутацію".

Кріс Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

Герцогиня Сассекська має намір дружити з тими знаменитостями, які поділяють її цінності". Неодноразово зазначалося, що з настанням незалежного життя Меган Маркл планує спрямувати зусилля на реалізацію проектів з питань боротьби зі змінами клімату. А також по проектам "психічного здоров'я".

Сестри Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для цих цілей Меган планує створити такий собі список друзів "категорії А" — "A-list". За допомогою яких дружина принца Гаррі буде реалізовувати свої задачі. І зможе довести: "Їм не потрібна королівська сім'я для досягнення своїх цілей".

До речі, серед зіркових імен, які хочуть бути в цьому списку, - шоу-вумен Еллен Дедженерес і Опра Уїнфрі. Вони першими хочуть провести з Меган і Гаррі публічне інтерв'ю після старту їх нового життя, незалежної від монаршої сім'ї.

Актриса Марго Роббі, Барак і Мішель Обама, Бейонсе і Джей Зі також можуть потрапити до "A-list".

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним фото з Кріс Дженнер.