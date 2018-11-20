Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні

Фото: Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Цікаве положення герцогині стає дедалі помітнішою

Увечері 19 листопада 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі відвідали концерт Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні.

Це благодійний захід, що складається з танцювальних, вокальних і комедійних номерів, проходить щорічно під патронатом королеви.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

На сцені в цей раз виступали популярні гурти та виконавці: Take That, Clean Bandit, Джордж Езра, Андреа Бочеллі. Зазначимо, що принц Гаррі вперше відвідав Royal Variety Performance в 2015 році, для його дружини сьогоднішнє поява на шоу стало дебютним.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

На публіці герцогиня Сассекська, цікаве положення якої стає все помітнішою, з'явилася в чорно-білому топі, розшитому паєтками, і довгій спідниці Safiyaa. Меган доповнила образ сережками канадського бренду Birks.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/a.royal.moment)

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/a.royal.moment)

Маркл з радістю приймала численні поздоровлення у зв'язку з майбутнім поповненням сімейства. У тому числі і від знаменитого британського музиканта Гері Барлоу — учасника і автора майже всіх хітів групи Take That.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/a.royal.moment)

Нагадаємо, раніше Меган Маркл попала в модний конфуз, з'явившись на публіці в брудних панчохах.

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До речі, був названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Як пройшло весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: РБК-Україна)