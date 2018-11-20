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Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні

Lite » Зірки 20.11.2018 - 11:02
Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні
Фото: Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Цікаве положення герцогині стає дедалі помітнішою

Увечері 19 листопада 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі відвідали концерт Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні.

Це благодійний захід, що складається з танцювальних, вокальних і комедійних номерів, проходить щорічно під патронатом королеви.

Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

На сцені в цей раз виступали популярні гурти та виконавці: Take That, Clean Bandit, Джордж Езра, Андреа Бочеллі. Зазначимо, що принц Гаррі вперше відвідав Royal Variety Performance в 2015 році, для його дружини сьогоднішнє поява на шоу стало дебютним.

 

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

На публіці герцогиня Сассекська, цікаве положення якої стає все помітнішою, з'явилася в чорно-білому топі, розшитому паєтками, і довгій спідниці Safiyaa. Меган доповнила образ сережками канадського бренду Birks.

Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні

Фото: Меган Маркл (instagram.com/a.royal.moment)

Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/a.royal.moment)

Маркл з радістю приймала численні поздоровлення у зв'язку з майбутнім поповненням сімейства. У тому числі і від знаменитого британського музиканта Гері Барлоу — учасника і автора майже всіх хітів групи Take That.

Вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в ЛондоніФото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/a.royal.moment)

Нагадаємо, раніше Меган Маркл попала в модний конфуз, з'явившись на публіці в брудних панчохах.

Ми також писали про те, що Кейт Міддлтон вразила своєю дивовижною сукню кольору морської хвилі.

До речі, був названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Як пройшло весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: РБК-Україна)

 

Новини України ЛондонМеган Марклпринц Гаррі
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