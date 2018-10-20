"Мрії збуваються": український режисер потрапив в підручник з історії України (фото)

Фото: Ахтем Сєїтаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

У школярів цікавилися кінострічками режисера

Популярний український і кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв показав, що знайшов себе в підручнику з історії України. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Мрії збуваються. Колись ми з друзями по знімальній команді мріяли про те, щоб діти мали змогу вивчати історію України, а також тих, хто живе поруч з ними. Зокрема, за допомогою кіно", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)

Більш того, даний інцидент Сєїтаблаєв назвав "великою честю".

"Для мене це велика честь – бути маленькою цеглинкою в будівництві цієї будівлі", - підкреслив він.

Звернемо увагу, що він також опублікував фото з підручника, в якому говориться: "Ахтем Сєїтаблаєв – український і кримськотатарський актор, режисер фільмів "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги". Чи ви дивилися ці фільми? Яким подіям вони присвячені?".

Скріншот сторінки facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)

Нагадаємо, Ахтем Сєїтаблаєв розповів, чому українські фільми не приносять прибутку.

Раніше режисер пояснив, як дати шанс на розвиток українського кіно.