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"Мрії збуваються": український режисер потрапив в підручник з історії України (фото)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 08:43
Фото: Ахтем Сєїтаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Ахтем Сєїтаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

У школярів цікавилися кінострічками режисера

Популярний український і кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв показав, що знайшов себе в підручнику з історії України. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Мрії збуваються. Колись ми з друзями по знімальній команді мріяли про те, щоб діти мали змогу вивчати історію України, а також тих, хто живе поруч з ними. Зокрема, за допомогою кіно", - сказав він.

&quot;Мрії збуваються&quot;: український режисер потрапив в підручник з історії України (фото)

Скріншот поста (facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)

Більш того, даний інцидент Сєїтаблаєв назвав "великою честю".

"Для мене це велика честь – бути маленькою цеглинкою в будівництві цієї будівлі", - підкреслив він.

Звернемо увагу, що він також опублікував фото з підручника, в якому говориться: "Ахтем Сєїтаблаєв – український і кримськотатарський актор, режисер фільмів "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги". Чи ви дивилися ці фільми? Яким подіям вони присвячені?".

&quot;Мрії збуваються&quot;: український режисер потрапив в підручник з історії України (фото)

Скріншот сторінки facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)

Нагадаємо, Ахтем Сєїтаблаєв розповів, чому українські фільми не приносять прибутку.

Раніше режисер пояснив, як дати шанс на розвиток українського кіно.

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