"Мрії збуваються": український режисер потрапив в підручник з історії України (фото)

У школярів цікавилися кінострічками режисера
Популярний український і кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв показав, що знайшов себе в підручнику з історії України. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Facebook.
"Мрії збуваються. Колись ми з друзями по знімальній команді мріяли про те, щоб діти мали змогу вивчати історію України, а також тих, хто живе поруч з ними. Зокрема, за допомогою кіно", - сказав він.
Скріншот поста (facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)
Більш того, даний інцидент Сєїтаблаєв назвав "великою честю".
"Для мене це велика честь – бути маленькою цеглинкою в будівництві цієї будівлі", - підкреслив він.
Звернемо увагу, що він також опублікував фото з підручника, в якому говориться: "Ахтем Сєїтаблаєв – український і кримськотатарський актор, режисер фільмів "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги". Чи ви дивилися ці фільми? Яким подіям вони присвячені?".
Скріншот сторінки facebook.com/Ахтем Сєїтаблаєв)
Нагадаємо, Ахтем Сєїтаблаєв розповів, чому українські фільми не приносять прибутку.
Раніше режисер пояснив, як дати шанс на розвиток українського кіно.