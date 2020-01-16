Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах

Зіркова пара вирушила в довгоочікувану відпустку
Новорічні та різдвяні канікули вийшли у Лілії Ребрик і її сім'ї дуже насиченими - разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною вона встигла покататися на лижах в Карпатах, а після на ковзанах у рідних Чернівцях. Крім того, ведуча побувала в гостях у своєї бабусі, якій виповнилося 96 років! Встигла Ліля і трохи попрацювати, проте в середині січня нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку разом з коханим чоловіком.
За прикладом багатьох знаменитостей, "дика сімейка" теж вибрала райське містечко біля океану - Мальдівські острови. На своїй сторінці в Instagram Ребрик показала перші кадри з відпочинку, від яких так і віє щастям. Виявилося, що теледіва давно мріяла про відпочинок саме на Мальдівах.
На фото Лілія та Андрій відображені в обнімку на пляжі, а також з келихами вина на заході сонця. Парочка одягнена в однакові футболки з написом "жесть", які вони замовили собі на "жерстяне" весілля.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
"Мрії здійснюються #мальдіви #зимовіканікули #омріянаподорож", - прокоментувала знімки телеведуча.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі дуже радіють за пару і бажають їм відмінного відпочинку в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла, як вчить 7-річну доньку Діану розпоряджатися грошима.