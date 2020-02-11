Всі мрії — досяжні: наречена Холостяка Добриніна поділилася новою радістю

Нещодавно під час відпочинку на Балі Холостяк 9 Микита Добринін зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, переможниці проекту Даші Квитковій. Дівчина відповіла згодою, так що тепер щаслива пара вже в статуті нареченого і нареченої готується до весілля - нещодавно Дарія відвідала весільний салон, де приміряла кілька суконь. Крім торжества, яке вони планують у травні в Києві, у пари чимало й інших грандіозних планів.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова поділилася новою радістю - дівчина розповіла, що їм з Добриніним дали візи в США, так що тепер вони відправляться в мовну школу в Маямі вдосконалювати свою англійську. Однак до цього їх чекає ще одна яскрава подорож - на карнавал в Бразилії.

Щаслива Даша зазначила, що вона - живий доказ того, що всі мрії можуть здійснитися, якщо вірити в себе.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"МИ ОТРИМАЛИ ВІЗУ В АМЕРИКУ. Годину тому ми сиділи в посольстві Америки і чекали своєї черги, а вже зараз стрибаємо від радості. Вкотре переконуюсь, що коли ми разом — у нас все виходить. Місяць тому ми вирішили, що хочемо вдосконалити свою англійську і звернулися до школи. Нам дуже пощастило, так як команда дівчат, які з нами працювали, дуже класна і професійна. Швидко проінформували нас про все, підготували нам усі документи і були на зв'язку 24/7.



У березні нас чекає школа @efeducationfirst ,яка знаходиться в Маямі. Два тижні вивчення англійської мови, класне проведення часу, океан і нові знайомства. Мама мені завжди розповідала, що англійську потрібно вчити, але я прийшла до цього в 17-18 років. Як здорово, що є такі можливості, коли ти можеш вчитися в незалежності від віку.



Вам ще потрібні докази, що всі мрії — досяжні, вам просто потрібно повірити і в першу чергу в самих себе. Зараз ми готуємося до поїздки в Бразилію на карнавал, а після нас чекає Америка Ущипніть мене, це не сон", - поділилася наречена 9-го Холостяка.

Користувачі мережі радіють за пару і бажають їм прекрасної поїздки в Америку.

Вітаю вас.

Дуже красива

Вітаю. Ви молодці

Аааа, це дуже круто. рада за вас!

Вітаю вас, ура

Ви великі молодці

Міла

Вітаю!!!

Наочний приклад , що якщо захотіти, то можна все! Гарної подорожі!

Вдалого вам подорожі!!!

Вітаю Вас! Ви так цього чекали

Це дуже класно! Удачі

Коли люди разом рухаються в одному напрямку, то рух стає швидше і менше купин на шляху

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Дарія Квіткова розповіла про розподіл спільного бюджету.