ru
ua

Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка заворожила магнетичним "випадковим" фото

Слава Камінська з гурту НеАнгели – обладательницаапетитных форм, які вона часто демонструє на ефектних фото. Співачка із задоволенням фотографується в купальнику, а її сценічні вбрання відрізняються відвертістю. Так, аристка опублікувала мрійливий знімок, на якому красується в пікантній сукні з великим декольте і сітчастою спідницею, розшитій камінням та стразами.

Слава витончено сидить у кріслі і задумливо дивиться в далечінь, відвернувшись від камери – атмосферний знімок зроблений ніби випадково. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив блакить погляду, на губах – ненав'язлива нюдова помада. Волосся укладене в красиві естественне локони.

"Фотосесія на віллі або в лісосмузі. Я така вся на стилі, щоб А..... всі", - залишила оригінальний підпис під фото співачка, цитуючи рядок з пісні гурту "Ленінград" – "Фотосесія". Прихильники прийшли в захват.

Слава Камінська зірвала компліменти магнеическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Немов Джолі: Слава з Неангелів в пікантному купальнику скаженіла в басейні

  • Красиво!
  • Красуня!
  • Шикарна
  • Жінка вогонь!
  • Стильно, розкішна, чарівна!
  • Як можна бути такою гарною
  • Очі кольору неба
  • Клас
  • Супер
  • Така красива, просто зобов'язана бути щаслива! Шикарнюча! Удачі!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів вже демонструвала образ в пікантному платті-сітці.

Автор: Lite

► Дякую і ціную: Тіна Кароль отримала престижну державну нагороду ► Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне
Читати всі новини