Мрійливий хлопчик: Регіна Тодоренко розчулила ніжним фото з сином

Регіна Тодоренко змушена їхати по роботі, тому телеведуча дуже цінує час, проведений з синочком Михайлом. 30-річна зірка показала нове ніжне фото з малюком і розговорилася про його характер.

На знімку Регіна з'явилася без макіяжу і з зібраним в пучок волоссям. Вона зворушливо цілує блакитноокого синочка, який одягнений в костюм Супермена і позує з серйозним виглядом.

Тодоренко розповіла, що Майкл не успадкував веселої вдачі батьків - її і Влада Топалова, адже він набагато спокійніше їх. Також ведуча з занепокоєнням замислюється про кризу трьох років.

Регіна Тодоренко показала свого маленького Супермена (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Як же я люблю нашого маленького супермена. Цікаво , що у такої усміхненої мами і зверхемоційного папи народився вдумливий, спокійний і мрійливий хлопчик) так адже хочеться дізнатися, що впливає на формування нової особистості, чому він вбирає саме такий набір якостей, які гени в процесі створення нової людини домінують? Якби ми володіли цією безцінною інформацією, напевно, навчилися б приймати людей такими, які вони є набагато швидше, а то все намагаємося змінити один одного, ламаючи генетичний код Грубе втручання в природу будь-якої істоти частіше шкодить, ніж йде на користь так само, як і категоричні принципи виховання: створюють з маленьких суперменів, які хочуть врятувати світ, антигероїв. Тому у нас вдома немає жорстких обмежень, тк в них немає необхідності, але напевно це поки. Психологи кажуть , що до 3х років криза неминуча, а мені б зрозуміти, як пом'якшити цей період) Чого очікувати незабаром? Істерики в магазинах іграшок або сльози градом від того, що мультик закінчився?" - поділилася зіркова мама.

Пізніше Регіна також виклала милий кадр з коханим чоловіком Владом Топаловим - пара зображена на вулиці в обнімку.

"Щастя моє", - лаконічно підписала знімок теледіва.

Регіна Тодоренко зачарувала щасливим кадром з чоловіком Владом Топаловим (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні і вже приступила до обов'язків.