"Мріяла про це з 5 років": Настя Каменських зробила відверте зізнання

Популярна співачка Настя Каменських рішуче штурмує не тільки український шоу-бізнес, але й латиноамериканський музичний ринок! Ще б! Адже у артистки є заповітна мрія – поставити на поличку власну статуетку "Греммі". Нещодавно ремікс хіт NK Peligroso спільно із зіркою реггитона De La Ghetto буквально підірвав мережу – за короткий час відео набрало більше 2 млн. переглядів на YouTube. Крім того, в кінці січня зірка вирушила в американський промо-тур Peligroso і "засвітилася" на багатьох місцевих телеканалах, познайомивши зі своєю творчістю. Так, фрагментом інтерв'ю для радіостанції TuneIn артистка поділилася в Instagram-акаунті.

Співачка зізналася, що її заповітна дитяча мрія – це приз "Греммі". Завдяки хіту Peligroso вона наблизилася до своєї мети.

"Це складно уявити, але коли я була маленькою дівчинкою, мені було 5 років. Я вперше побачила церемонію "Греммі" і я плакала дві години. І тоді я зрозуміла, що це моя мрія, моє заповітне бажання", - зізналася вона у розмові з ведучим.

На сторінці радіостанції Настю назвали "найбільш незвичайним латиноамериканським хітмейкером", і відзначили, що дівчина вивчила іспанську мову всього за 9 місяців і буквально увірвалася в престижний хіт-парад Tropical charts.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто відзначити, що в американському промо-турі співачку супроводжував репер Потап. Він був з нею на всіх інтерв'ю і всіляко підтримував. Так, у програмі Маші Єфросиніної "Іспит" Настя зазначила, що Потап не є її продюсером, зате його можна назвати людиною, яка її розуміє і підтримує у починаннях, дає поради і сприяє досягненням. До того ж, артист є ще і одним із співавторів хіта Peligroso.

Про роман Потапа і Насті шанувальники давно підозрюють, але прямих доказів у них немає, та й артисти наполегливо мовчать, обмежуючись лише красномовними натяками. Так, днями Настя Каменських представила нову пісню "Обіцяю", і повідомила, що для неї композиція стала по-справжньому особливою.