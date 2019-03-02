"Мрія чоловіка": Настя Каменських роздражнила апетитними формами в білизні

Співачка знову постала перед шанувальниками у відвертому образі

Популярная певица Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, часто радует поклонников горячими фото, из-за которых попадает под шквал критики и обвинений в чрезмерной откровенности. Впрочем, звезду это ничуть не останавливает и не смущает и она продолжает делиться результатами чувственных фотосессий в Instagram-аккаунте. На новом снимке артистка предстала перед подписчиками в нижнем белье, показав свои аппетитные формы во всей красе.

Соблазнительная Настя выбрала для фотосета классический черный комплект, накинув поверх пиджак нараспашку. Певица также дополнила образ оригинальным аксессуаром – крупной подвеской, инкрустированной камнями, которая фиксируется на шее и спускается на бедра в виде цепочек.

Мнения комментаторов как всегда разделились – одни восхищались фигурой Насти и ее умением не стеснятся быть обольстительной и соблазнительной, а другие посчитали образ слишком откровенным и неуместным, упрекнув артистку в излишней любви оголяться перед камерой. Нашлись и те, кто отметили, что звезда заметно поправилась, и стали интересоваться, занимается ли она еще спортом.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ким отдыхает в сторонке, вне конкуренции!", "Красотка. Все красивое", "Настюх, лица и ног в твоём случае достаточно, все остальное прибереги", "Настя ты бомба! Просто бомбически шикарная!", "После таких фото забываешь, что Настя еще и поет", "Настоящая украинская дивчина!", "В Насте все как надо! Мечта мужчины!" - писали фолловеры знаменитости.

Ранее Настя Каменских снялась в трендовом ярком розовом костюме с мини-юбкой под металлик, напоминающей образы из 80-х.

К слову, Настя Каменских показалась перед поклонниками без косметики и в толстовке с экстравагантным принтом.

Видео: РБК-Укаина