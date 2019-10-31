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"Мрія чоловіків": Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила сексуальними формами

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Співачка поміркувала про вік

Слава Камінська з гурту НеАнгели після розлучення з чоловіком пішла з головою в роботу і спілкування з дітьми – сином Леонардом і дочкою Лаурою. Нещодавно співачка зізналася, що в її особистому житті відбулися зміни – у неї є чоловік, але подробиці свого роману артистка розкрити поки не готова. Зате вона з задоволенням демонструє прекрасну фізичну форму і хвилюючі вигини на ефектних знімках в instagram. Так, Слава опублікувала фото в білосніжному суцільному купальнику, який підкреслив її форми.

Зірка доповнила свій сексапільний лук високими спортивними гольфами і кросівками на платформі. Її волосся струмує по плечах – укладка з ефектом пляжних хвиль виглядає максимально природно, так само як і натуральний макіяж. Купальник вигідно підкреслив розкішні груди співачки і її довгі ноги.

"В 35 життя тільки починається", - з упевненістю написала артистка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники звернули увагу спочатку на привабливий зовнішній вигляд зірки, а вже потім розділили її судження.

  • Стильне фото, стильна Слава, волосся нереальне
  • Вогонь! Хочу також у свої 35!
  • Шикарна
  • Боже мій, ну чого ти така гарна,а? Така прямо сексі вумен
  • Крута
  • Тому що не можна бути красивою такою
  • Ух ти! Це сексіфото, мрія чоловіків
  • Слава - красуня неземна!
  • Дуже красива
  • З такою зовнішністю і фігурою, це так!

Скріншот коментарів

До речі, Слава Камінська зачарувала спільним фотосетом з ефектною мамою.

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