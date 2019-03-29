"Мавка і просто Юра": Осадча та Горбунов зачарували весняною романтикою

Одна з найромантичніших сімейних пар українського шоу-бізнесу, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, проводять разом час не тільки вдома, але і на роботі, адже вони часто задіяні в одних і тих же проектах і зустрічаються на знімальному майданчику. Втім, саме професія з'єднала їх долі. Вони невпинно радують шанувальників спільними фото, що викликають захоплення у інтернет-публіки. Так, Юрій опублікував весняне фото з дружиною, яку фани одразу порівняли з Мавкою.

Катя позує в наряді ніжно-рожевих відтінків. Вона скомпонувала легку, невагому сукню зі светром з V-подібним вирізом, а також одягла білосніжні оригінальні черевики. На голові у знаменитості красується вінок з польових квітів, а на шиї – елегантна нитка перлів.

Юрій обрав класичний образ – він одягнувся в чорний піджак, білу сорочку на випуск, брюки темного відтінку і замшеві черевики на шнурівці.

"Весна прийшла!" - підписав шоумен романтичний кадр з чарівною дружиною.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фотографія припала до смаку шанувальникам. Вони порівняли Катю з Мавкою і висловили своє захоплення творчої парі. Звичайно ж, найбільше компліментів дісталося чарівній ведучій, яку шанувальники також назвали "дівчина-весна".

"Юрій, ох і гарна ваша Катерина. Дівчина – весна!", "Весна прийшла і Катя розцвіла!", "Сама чарівність", "Дуже симпатично. Катя красуня!", "Які ви чудові і позитивні!", "Мавка і просто Юра!", "Для мене особисто, Ві сама найгарніша пара. Милуюся Вами", "Кати, ти справжня весна, надихаємось позитивом", - писали коментатори.

Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в шовковій сукні ніжного нюдового відтінку з дрібним і делікатним квітковим принтом від Lake Studio.

До слова, Катя Осадча полонила образом в оригінальній вишиванці від Юлії Магдич.