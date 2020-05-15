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МастерШеф. Професіонали-2: учасники будуть ресторани та пригощають друзів суддів

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 13:29
МастерШеф. Професіонали-2: учасники будуть ресторани та пригощають друзів суддів
Фото: СТБ

Учасників кулінарного ТВ-проекту чекає непросте випробування

Шоу «МастерШеф. Професіонали-2» на телеканалі СТБ допомагає учасникам не тільки дивитись на страви під іншим кутом, а й підвищує підприємницькі та стратегічні навики. Вже цієї суботи 16 травня о 19:00 учасники побудують власні ресторани!

«Кожній команді потрібно побудувати свій власний ресторан з концепцією та авторським меню. Коли ресторани будуть готові, ми з Ектором, Олею та нашими близькими друзями, які добре знаються на ресторанному бізнесі, станемо гостями їх закладів. Страви повинні бути в форматі сет-меню», - коментує Володимир Ярославський.

Дві команди вже закупили в будівельному магазині весь необхідний інвентар для майбутніх ресторанів. У дванадцятому випуску учасники будуть втілювати свої концепції в реальність. За 4 години їм потрібно побудувати ресторан та приготувати страви для гостей. Синя команда працює в рибному ресторані, червона занурить всіх у лісові хащі.

Троянда з буряка, десерт у вигляді каменю, сорбет з шампанського, овочевий шот, а хтось спробує зробити навіть молекулярну кухню. Яка команда переможе – лісова чи морська – дізнаємося в суботу 16 травня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України СТБтв-шоуМастерШеф
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