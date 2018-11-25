"Майстер сфоткал": Каменських заінтригувала появою обручки

Появу кільця помітили далеко не всі
Популярна українська співачка і телеведуча Настя Каменських заінтригувала прихильників появою обручки. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, Каменських всіх дівчат з команди NK, а також виставила напоказ свій манікюр. Шанувальники співачки звернули увагу на безіменний палець правої руки, на якому красувалося кільце.
Фото: Настя Каменських заінтригувала появою кільця (instagram.com/kamenskux)
"Тільки я помітив кільце на пальці?", - поцікавився користувач Денис Наворотів.
"То почуття, коли поклала ручки, щоб майстер сфоткал нігтики", - підкреслила юзер Бабенко Поліна.
"Такий погляд. Тільки через ракурс руки неприродно довгі", - сказав користувач Наталія Єрьоменко.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака. Виконавиця, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку з відомим пуерторіканського співаком Осуной (Ozuna).
До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.
До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".
Відео: РБК-Україна