В масках і рукавичках: безстрашна Лілія Ребрик примчала на роботу під час карантину

Лілія Ребрик проводить карантин з сім'єю на дачі, в заміському будинку. У ведучої з'явилася можливість максимум часу приділяти рідним і близьким і ненудно провести з ними час. Але, як виявилося, теледіва довелося вийти на роботу. Адже в периди у неї тиждень прямих ефірів на каналі "Україна". Звичайно ж, ведуча максимально обережна, чітко дотримується всіх рекомендацій медиків і здійснює профілактику коронавіруса. Вона поділилася фото зі студії і розповіла, як протікає знімальний процес у період карантину.

Лілія відображена в оригінальному брючному костюмі відтінку рожевого дерева: піджак-сюртук з великими накладними кишенями і незвично скроєними рукавами, а також контрастною підкладкою гірчичного кольору, штани-палаццо високої посадки зі стрілками і невеликими розрізами спереду. Вона доповнила образ лакованими туфлями винного відтінку і з'явилася з максимально природним макіяжем і гладко укладеним волоссям.

"Макіяж, зачіска, шпильки, костюм - все це зараз набуває іншого змісту. Давно я не була в кадрі. Сьогодні розпочався наш з Анатолієм Анатолічем ефірний тиждень. Команда "Ранок з Україною" працює для вас завжди, коли є можливість дистанційно, щоб ваш ранок був максимально цікавим та поінформованим. Сьогодні ми показали вам залаштунки, всі в масках, в рукавицях, антисептики в студії скрізь... Відпрацювала ефір - і додому. Відсьогодні закривають дитячі майданчики, у громадському транспорті можна буде їздити лише за перепустками з роботи. Таксі - окреме питання: чи обробляють їх належний чином і яким користуватися таксі. Пишіть свої спостереження, поради (тільки будь-ласка, давайте без сварок). Це зараз вимушені заходь нашої безпеки. Пам'ятайте, рятуючи себе - ми рятуємо одне одного, ми рятуємо нашу країну. Бережіть себе! Вірю, що ми все це подолаємо!" - оптимістично підсумувала Лілія.

Лілія Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники закликали зірку берегти себе, а також залишилися в захваті від її оригінального ділового лука.

Шикарна, і образ прекрасний! Завжди різна, так цікавіше

Красуня

Дуже гарна, як завжди. Найкраща, тому що наша з Чернівців

Крута!

Ліля, бережіть себе

Як завжди красуня!

Ліля, Ви і в образі і без образу чудова

Ти моя красуня. Все гарніше і гарніше

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким влаштувала запальні танці на свіжому повітрі.